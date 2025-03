Fonte: IPA Alfonso Signorini

A un passo dal termine, ci si ritrova a ripetere che questa stagione del Grande Fratello non è stata convincente. Un discorso che torna, come un boomerang, anno dopo anno. Alfonso Signorini ha ridiscusso alcuni elementi del reality con Mediaset ma nulla è cambiato.

Il pubblico è stanco del format o forse delle palesi dinamiche di sceneggiatura. Un calo che potrebbe spingere il programma in panchina, qualora The Couple di Ilary Blasi dovesse dimostrarsi una “novità” apprezzata. Intanto Pier Silvio Berlusconi stacca la spina, cancellando di fatto due puntate dal palinsesto. Meglio film e fiction.

Grande Fratello cambia programmazione

Il Grande Fratello sta per terminare ma in casa ci sono ancora tanti concorrenti. Le prossime settimane vedranno prevedibilmente doppie e triple eliminazioni, dunque. Ciò soprattutto perché Alfonso Signorini e i suoi autori avranno due puntate in meno sulle quali poter puntare.

Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di porre un freno al raddoppio settimanale. La puntata di giovedì 13 marzo sarà dunque l’ultima doppia, per così dire, di questa stagione. Ecco il nuovo calendario previsto:

giovedì 13 marzo;

lunedì 17 marzo;

lunedì 24 marzo;

lunedì 31 marzo.

Nuovo palinsesto Mediaset

Così come lo scorso anno, gli ascolti del Grande Fratello non hanno convinto. Lo show attira una fetta di pubblico ma non quanto ci si aspetterebbe. Di certo, poi, non riesce a trattenerlo per un periodo così ampio. In questa edizione, a conti fatti, ci saranno anche meno puntate rispetto alla precedente: 42 contro 47, per esattezza.

Viene però da chiedersi cosa schiererà in campo Berlusconi al posto dell’amato e odiato reality. Giovedì 20 marzo ci sarà il ritorno su Canale 5 di un vero e proprio classico. Un film acchiappa ascolti, a costo zero e dal risultato quasi assicurato. Si tratta di Titanic.

Differente il discorso per giovedì 27 marzo, che vedrà come proposta la seconda e ultima puntata della miniserie Il Turco, con protagonista Can Yaman. Mediaset ha preferito giocarsi il tutto in una sola settimana, dunque, con il primo appuntamento previsto per martedì 25 marzo.

Il pubblico sarà così accompagnato verso il mese di aprile, molto importante per la rete. Si entrerà nel vivo del Serale di Amici di Maria De Filippi, che al sabato sfiderà Ne vedremo delle belle di Carlo Conti. Al tempo stesso spazio a Tutto quello che ho, nuovo titolo con Vanessa Incontrada e Marco Bonini.

L’attesa è però tutta per Ilary Blasi e il suo The Couple. Ovviamente la trasmissione non troverà spazio al giovedì. Per il reality si prevede il gran lancio lunedì 7 aprile e, al netto di ascolti convincenti, dovrebbe restare fisso al primo prime time della settimana, per un numero di puntate non ancora precisato. Sappiamo però che in Spagna questo format è stato proposto con una durata di tre mesi. Non è da escludere, dunque, che l’amata presentatrice resti a schermo fino a luglio inoltrato, per poi cimentarsi Battiti Live 2025.