Il Grande Fratello va in vacanza ma arriva il suo spin-off, sotto falso nome: ecco come funziona il nuovo reality condotto da Ilary Blasi da aprile

Fonte: IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello terminerà ufficialmente a fine marzo 2025. Un ultimo mese per concludere il percorso e, ovviamente, sarà un periodo colmo di eliminazioni. Come già accaduto negli ultimi anni, dunque, ci sarà una generale compressione delle tempistiche del gioco.

Mediaset non resterà però orfana di un reality su Canale 5 per troppo tempo. Una settimana appena e ci sarà il grande ritorno di Ilary Blasi, con un programma che farà discutere.

Quando finisce il Grande Fratello

Alfonso Signorini aveva svelato lo stop al Grande Fratello, senza però fornire una data. Due le ipotesi, 24 o 31, e alla fine è stato deciso di prolungare il reality fino a lunedì 31 marzo 2025, quando scopriremo il vincitore o la vincitrice.

Un’edizione che ha faticato tanto a farsi apprezzare dal pubblico. Un percorso che ha avuto inizio lo scorso 16 settembre 2024, che supererà quota 40 puntate a fine stagione. Media ascolti del 17%, con Signorini e gli autori non risultati in grado di riaccendere la fiamma di un tempo. Il pubblico ha infatti appezzato alcuni casi creatisi, per poi passare oltre e tornare a ignorare le dinamiche al di là della porta rossa.

Ilary Blasi, nuovo reality

Trascorrerà una manciata di giorni in casa Mediaset tra la fine di un reality e l’inizio di un altro. Se il 31 marzo terminerà il Grande Fratello, infatti, il 7 aprile sarà già il momento di The Couple. Questo nuovo programma segnerà il ritorno di Ilary Blasi, che voci di corridoio volevano distante da Mediaset.

Evidente come sia stato trovato un accordo tra le parti, con Pier Silvio Berlusconi pronto a tutto pur di trovare la giusta squadra in termini di ascolti. Dopo il fallimento di GF, Isola dei Famosi e La Talpa, è tutto in mano dell’amatissima conduttrice.

Spin-off del Grande Fratello

Nessuno ha mai sentito parlare di The Couple prima dell’annuncio di Mediaset, che intanto lavora a una rivoluzione, allontanandosi sempre più dalle produzioni esterne. Il motivo è che questo titolo riguarderebbe unicamente il palinsesto italiano.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, si tratterebbe del Gran Hermano Duo, ovvero dello spin off del Grande Fratello spagnolo. Un reality che ha debuttato sulla tv iberica nel 2019, per poi tornare con una seconda edizione cinque anni dopo, nel 2024. La produzione? Ancora una volta Endemol Shine.

Insomma, staffetta tra Signorini e Blasi ma soprattutto un modo per rimuovere il GF dal palinsesto senza adirare la produzione, rischiando di perdere il format. Perché allora cambiare nome? Tutto ciò evidenzia quanto dannoso sia al momento il marchio GF. Il rischio sarebbe stato quello di influenzare il pubblico. Non servirà però molto agli spettatori per rendersi conto delle chiare similitudini.

The Couple, come funziona

Al Grande Hermano Duo e, dunque, a The Couple è previsto l’ingresso di personaggi famosi impegnati in relazioni amorose, in fase di frequentazione o con un passato sentimentale condiviso. Spazio anche a triangoli, con ex fidanzati, ad esempio, chiamati a vedere il precedente partner al fianco di un’altra persona.

Le relazioni sentimentali sono dunque al primo posto. Tutti i concorrenti si ritroveranno in una casa, spiati h24. All’interno ci saranno però delle camere dal ruolo specifico. Una per i momenti di intimità, ad esempio, un’altra invece per consentire ai concorrenti di risolvere dei conflitti. Un’altra ancora, invece, per le visite dall’esterno.

La durata non è stata confermata e, probabilmente, sarà decisa sulla base degli ascolti. In Spagna si è optato per tre mesi. In questo lasso di tempo, come per il Grande Fratello sono previste prove settimanali, al fine di ottenere il budget necessario per la spesa e per decretare i capi della casa, ai quali sono riservati dei privilegi, come l’immunità.