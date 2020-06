Kasia Smutniak, 10 anni senza Pietro Taricone: la tenera foto su Instagram

editato in: da

Sono trascorsi dieci anni dal tragico incidente in paracadute in cui perse la vita Pietro Taricone. Era il 29 giugno del 2010 quando lui e la sua compagna Kasia Smutniak, entrambi grandi appassionati di voli con il paracadute, avevano deciso di effettuare un lancio dall’aviosuperfici di Terni ma, a causa di una serie di complicazioni avvenute durante la discesa, l’attore era arrivato a terra a una velocità ben superiore alla norma.

Nel decimo anniversario della scomparsa dell’attore, allora, Kasia ha voluto ricordare l’ex compagno condividendo sui social network una dolce immagine. Nella foto pubblicata sul profilo Instagram dell’attrice polacca si vede Sophie, nata dall’unione con Pietro, intenta ad ammirare un panorama mozzafiato in Nepal, un posto molto caro a lei e alla mamma.

Sophie aveva solo cinque anni quando la vita della sua famiglia è cambiata radicalmente e a lungo Kasia ha tentato di tenere lontano l’ossessivo flash dei paparazzi dalla sua bambina dopo la scomparsa di Pietro. A distanza di tanti anni da quel momento Sophie, da adolescente, ha fatto il suo debutto sul red carpet durante l’ultima edizione del Festival di Venezia insieme alla mamma.

Ha un sorriso bellissimo, proprio come Kasia, che lo ha ritrovato definitivamente accanto a Domenico Procacci, noto produttore cinematografico, diventato suo marito nel settembre del 2019. L’uomo, caro amico anche di Taricone, è stato accanto alla Smutniak dopo l’accaduto, il che ha permesso loro di vivere la relazione con discrezione e lontano dal riflettori fino a quando non hanno deciso di unirsi in matrimonio, con una cerimonia a sorpresa e in gran segreto, lo scorso anno. Il giorno del quarantesimo compleanno dell’attrice, infatti, la festeggiata ha sorpreso i suoi invitati indossando un vestito bianco, e così si è unita al produttore.

Dalla relazione con Procacci è nato Leone, splendido bimbo di cinque anni, che ha allargato la famiglia dell’attrice e del produttore insieme a Sophie.

La modella e attrice polacca è solita condividere attimi della sua quotidianità con gli utenti che la seguono con affetto sui social network; già nei giorni scorsi era apparsa pensierosa e malinconica.

Non sappiamo se questo suo stato d’animo sia legato all’anniversario di morte di Taricone, fatto sta che a sostenere Kasia in questi giorni sono arrivati tanti commenti pubblici da parte dei suoi fan, che hanno commentato le foto postate dalla Smutniak con messaggi di solidarietà e in ricordo di Pietro, rimasto nel cuore del pubblico italiano grazie al suo sorriso e alla sua simpatia.

Sophie, figlia di Pietro e Kasia, in Nepal – Fonte: Instagram