Lisa Bonet, che fine ha fatto Denise dei Robinson

Bellissima, talentuosa e volto di alcune serie televisive e film: Lisa Bonet, classe 1967 è un’attrice di che nel corso della carriera ha ottenuto molto successo anche se da tempo non prende parte a produzioni per il piccolo o il grande schermo.

Tra gli ultimi lavori la partecipazione a sette episodi della serie televisiva Ray Donovan (nel 2016) e la partecipazione al film Road to Paloma per la regia di Jason Momoa, attore dal grande talento e fascino. I due hanno lavorato insieme nel 2014, ma sono una coppia già dal 2005.

Ma appena i telespettatori pensano a Lisa Bonet la mente non può che correre subito alla parte che l’ha fatta diventare una star, quella di Denise nella serie televisiva I Robinson, che iniziò a interpretare alla giovane età di 16 anni. Lisa Michelle Bonet è nata a San Francisco il 16 novembre del 1967, il padre era un cantate d’opera. Sin da piccola ha preso parte a pubblicità per la televisione e a concorsi di bellezza, ma il successo è arrivato nel 1984 con una sitcom che di fatto è diventata un grande classico: The Cosby Show, tradotto in Italia come I Robinson in cui la giovane Lisa interpretava la secondogenita dei coniugi Robinson. Sul suo personaggio venne creato anche lo spin – off Tutti al college (1987) che raccontava la sua vita da studentessa e a cui lei ha recitato nella prima stagione. Nello stesso anno ha preso parte al film Angel Heart – Ascensore per l’inferno di Alan Parker in cui interpreta Epiphany Proudfoot.

Tra i film importanti per cui è stata scritturata si possono ricordare Nemico pubblico del 1998, in cui recita con Will Smith, Alta fedeltà, tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby per la regia di Stephen Frears datato 200 e ancora Biker Boyz nel 2003 per la regia di Reggie Rock Bythewood. In televisione ha lavorato, tra le altre cose, nella serie televisiva Life on Mars.

Nella vita privata è stata sposata del 1987 al 1993 con Lenny Kravitz, con il cantante ha avuto la figlia Zoe (attrice) e ha collaborato alla stesura di alcuni testi e alla regia di un videoclip del suo primo album: Let love rule. Dal 2005 è legata all’attore Jason Momoa con cui ha avuto due figli: Lola Iolani nel 2007 e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha nel 2008. La coppia è sposata dal 2017.

L’attrice, inoltre nel 1992, ha cambiato nome diventando Lilakoi Moon, ha mantenuto Lisa Bonet per la sfera lavorativa. Spesso la si vede calcare i red carpet insieme al compagno attore e appaiono come una bellissima coppia molto affiatata e glamour. Epico l’episodio in cui Jason si tolse la giacca ai Golden Globe 2020 per darla alla moglie, restando l’unico in canotta.