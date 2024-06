Maria Robinson era madre di due figli e per anni ha lavorato come segretaria. Era il grande punto di riferimento di Michelle Obama

Fonte: Ansa Michelle Obama

È morta la madre di Michelle Obama. Marian Robinson si è spenta a 86 anni circondata dall’amore della famiglia e di sua figlia, che l’ha salutata per sempre su Instagram definendola come “la sua roccia”. La donna, che aveva lavorato per anni come segretaria, proveniva da una famiglia umile che non le ha fatto mancare niente nonostante le grandi difficoltà che avevano dovuto attraversare. Madre di due figli e vedova da oltre 30 anni, era il sostegno dei suoi figli e dei suoi nipoti. “Il mondo è pieno di piccoli Craig e di piccole Michelle”, era solita dire per rimarcare il potenziale di ogni bambino.

L’addio di Michelle Obama per sua madre Marian Robinson

“Mia mamma Marian Robinson era la mia roccia, sempre presente per qualsiasi cosa avessi bisogno. Lei era il sostegno costante di tutta la nostra famiglia, e ci spezza il cuore nel condividere che è morta oggi”, ha scritto Michelle Obama sul suo Instagram, in cui ha condiviso un bellissimo carosello di foto in cui vediamo il viso della sua mamma sorridente, oltre a uno scritto in cui vengono elencate alcune riflessioni sulla vita che la figlia ha definito come straordinaria.

Una morte serena, quella che ha colto la mamma dell’ex First Lady, che è scomparsa circondata dall’amore dei suoi cari. Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti d’America, l’ha voluta salutare così: “C’era e ci sarà una sola Marian Robinson. Nella nostra tristezza, siamo sollevati dal dono straordinario della sua vita. E passeremo il resto del nostro tempo cercando di essere all’altezza del suo esempio”.

E ancora: “Marian Lois Shields Robinson – nostra madre, nostra suocera e nostra nonna – aveva un modo di riassumere le verità sulla vita in una parola o due, forse una frase veloce che faceva fermare e riflettere tutti intorno a lei. La sua saggezza sembrava quasi innata, come qualcosa con cui era nata, ma in realtà era stata conquistata con fatica, modellata dalla sua profonda comprensione che gli spigoli più aspri del mondo potevano sempre essere levigati con un po’ di grazia”.

Chi era Marian Robinson

Marian Lois Robinson nasce a Chicago il 29 luglio 1937. Quarta di sette figli – cinque femmine e due maschi – è figlia di Purnell Nathaniel Shields, imbianchino e falegname, e di Rebecca Jumper, un’infermiera professionale. Il nonno di sua madre si era trasferito dalla Georgia rurale a Birmingham, in Alabama, per avviare la propria attività di falegnameria e affilatura di utensili. Solo successivamente i suoi discendenti si trasferirono a Chicago durante la Grande Migrazione.

I genitori di Michelle Obama si sposano il 27 ottobre 1960 a Chicago. Hanno avuto due figli, Craig Malcolm e Michelle LaVaughn, dal nome della madre di Fraser Robinson – il papà dell’ex First Lady – scomparso a causa della sclerosi multipla nel 1991. Marian Robinson ha lavorato come segretaria per Spiegel, per l’Università di Chicago e per una banca. Alla fine degli anni ’60, la famiglia abitava in un appartamento in affitto al secondo piano di un bungalow in mattoni nel South Side di Chicago, di proprietà di sua zia Robbie e del marito Terry. Ed è qui che sono cresciuti i suoi figli e ha continuato a vivere fino a trasferirsi alla Casa Bianca. Michelle Obama, nel suo libro Becoming, aveva raccontato di quanto per sua madre fosse importante il lavoro con i figli e il fatto di essere una madre presente per loro.