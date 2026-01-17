Tony Dallara, chi sono le figlie Lisa e Natasha

Lisa e Natasha sono le figlie di Tony Dallara e della moglie Patrizia. Due donne di grande cultura, con una carriera di successo all’estero

La morte di Tony Dallara lascia un grande vuoto nel mondo della musica italiana. Il cantante scomparso a 89 anni il 16 gennaio 2026, fu uno dei primi “urlatori”, i pionieri che, ispirandosi al rock’n’roll in arrivo dagli Stati Uniti, infransero le regole del bel canto all’italiana rivoluzionando per sempre la musica leggera. Oltre che musicista, Dallara era anche un pittore di talento e, soprattutto, un marito devoto e un padre affettuoso. Lascia due figlie, Lisa e Natasha, cui era molto legato.

Lisa e Natasha Lardera, due donne di successo

“Ho due figlie, Natasha, che vive in America e Lisa, che lavora per Dolce&Gabbana, da me ha preso l’amore per la musica. Balla benissimo il flamenco”: così, con grande orgoglio, Tony Dallara parlava delle sue “bambine” a La Stampa. Lisa e Natasha, così come il papà, posseggono il gusto del bello e una passione per l’arte in ogni sua forma, entrambe lavorano nel mondo della cultura.

Lisa Lardera è una professionista della moda e, dopo l’esperienza in Dolce&Gabbana, ricopre oggi il ruolo di Senior Sales Account in Gucci. Legatissima ai genitori, a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone aveva inviato loro un dolce messaggio: “Questi pochi secondi non bastano per dirvi quanto vi sono grata per quello che avete fatto per me. Siete una fonte d’ispirazione e d’amore”.

Natasha è invece scrittrice, traduttrice e giornalista. Da ormai molti anni vive negli Stati Uniti, a New York, dove si è specializzata in traduzioni per il teatro. In Italia ha collaborato alla stesura di Accattone in Jazz, lo spettacolo di Valerio Mastrandrea basato sul film Accattone di Pasolini e presentato nella Grande Mela al prestigioso Lincoln Center.

A New York Natasha ci è arrivata per studiare e ci è rimasta creandosi qui una vita e una carriera. Il Natale, però, lo ha sempre trascorso in Italia perché, come raccontato alla Rai, la sua famiglia di rifiutare di affrontare un viaggio così lungo. Della sua esperienza da italiana nella metropoli statunitense, la giornalista ha parlato nel libro Facce di immigrazione.

Tony Dallara, un padre affettuoso

Lisa e Natasha, anche ormai grandi, sono sempre state le “principesse” di casa Dallara. Il padre non ha mai smesso di preoccuparsi per loro: “Sono gelosissimo delle mie figlie. – aveva rivelato qualche tempo fa – Lo sono ancora. Gli dicevo di non parlare con nessuno…”. Lisa e Natasha sono i frutti del grande, infinito, amore tra Tony e la moglie Patrizia che, così come le figlie, si è sempre tenuta lontana dalle luci della ribalta.

“Noi siamo una famiglia molto unita, anche con le nostre figlie. – raccontò Patrizia in una delle sue rare interviste televisive – E nelle nostre follie noi abbiamo un equilibrio, riusciamo a divertirci”. Del marito ha detto: “Lui si è dedicato del tutto alla famiglia, si è annientato per noi. Noi, poi, siamo molto festaioli, ogni occasione per noi è buona per festeggiare”. Una famiglia felice, scaturita da un grande amore, che è resisto al tempo. “Cosa mi ha fatto innamorare di lei? – aveva detto Tony di Patrizia – Tutto! È la donna della mia vita”.

