IPA Caterina Balivo

La Volta Buona è andato in onda come di consueto dopo il Tg1 su Rai1: il programma condotto da Caterina Balivo ha offerto tanti spunti di attualità e non solo. Si entra nel vivo del Festival: non sono mancate anticipazioni e piccole chicche sull’edizione che partirà dal 24 febbraio. Poi un momento toccante, il ricordo della conduttrice su Maria Rita Parsi, scomparsa oggi 2 febbraio 2026.

Il ricordo di Patrizia, la moglie di Tony Dallara. Voto: 7

Omaggio alla vita e alla carriera di Tony Dallara nella puntata del 2 febbraio de La Volta Buona, l’artista scomparso il 16 gennaio 2026. La sua eredità va oltre il cantautorato: c’è quella immateriale lasciata alla moglie Patrizia (con cui è stato sposato 52 anni) e alle figlie Lisa e Natasha. In studio da Caterina Balivo, è stata ricordata l’ultima apparizione in tv di Dallara, a Domenica In da Mara Venier.

Sono passate due settimane da quel giorno: “Non ci siamo resi conto, adesso inizia il peggio, anche perché sono rientrata a casa. L’impatto del rientro a casa è pesante, perché manca”, la commozione di Patrizia è palpabile: con Tony, se n’è andato l’amore di una vita intera, la sua anima gemella, il filo conduttore di tutto.

C’è stata anche una piccola polemica legata a Sanremo: l’omaggio mancato alla carriera di Dallara negli anni passati. Il retroscena svela un momento molto sofferto, che si verificava ogni anno a febbraio, per cercare di spegnere la televisione quando andava in onda il Festival. Patrizia si è però detta grata a Carlo Conti: “L’unico presentatore che l’ha chiamato più volte nelle sue trasmissioni”.

L’addio a Maria Rita Parsi di Vladimir Luxuria e Caterina Balivo in lacrime. Voto: 9

Nella giornata del 2 febbraio è arrivata la notizia: Maria Rita Parsi si è spenta a 78 anni. Il ricordo nello studio è affidato a una commossa Caterina Balivo, che non ha trattenuto l’emozione, e a Vladimir Luxuria. Entrambe ne hanno lodato la forza, il coraggio, l’ingegno, la sua vocazione: era la voce dei diritti dei bambini.

Luxuria ha raccontato di averla vista appena tre giorni fa: “Mi aveva soltanto detto che aveva un dolore alla gamba, mi aveva detto sbrigativamente ‘sì mi faccio vedere, il lavoro, le cose’. Oggi ho saputo di questa morte improvvisa. In questo periodo storico in cui i bambini vengono bistrattati: si è persa una grande voce, la voce di una donna che ha sempre difeso il diritto dei bambini, dell’infanzia, e lo ha sempre fatto con rispetto, con grande intelligenza, cultura, preparazione”.

La Balivo ha aggiunto che Maria Rita Parsi è stata ospite nei programmi a titolo gratuito, perché il suo è sempre stato un servizio pubblico. “Era la sua missione, aveva sempre la parola giusta”. Ricordo più che dovuto, anche per tutte le famiglie che ha aiutato, per tutti quei bambini che ha salvato.

Le mogli di Gianfranco Funari in studio, il faccia a faccia simpatico. Voto: 7

Rossana Seghezzi e Morena Zapparoli, ospiti in studio, hanno ricordato Gianfranco Funari: un faccia a faccia simpatico, dove entrambe hanno avuto la possibilità di raccontare la loro storia. Diverse le “chicche” di Rossana Seghezzi, che ha avvisato le donne dei “segnali” dei tradimenti. Il primo è palese, la reazione “ma sei pazza?” ai nostri presunti sospetti. Il suo legame con Funari, del resto, è finito proprio per i tradimenti, anche se lei inizialmente non aveva creduto alle voci (ma quel Capodanno trascorso fuori casa per un presunto film mai fatto le aveva alla fine fatto cambiare idea).

Per Funari, in seguito, quel periodo e i tradimenti sono stati dovuti a una presunta crisi che, tuttavia, Rossana Seghezzi non ha confermato. Siparietto simpatico, leggero, con una riflessione da ricordare: “Mai farsi regalare un abbonamento, mai far truccare il proprio marito, meglio acqua e sapone”.

Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù insieme. Voto: 6

Entrata epica per Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù: quest’ultima è arrivata per prima nello studio, e Caterina Balivo si è risentita. Rivolgendosi alla showgirl, l’ha subito ammonita simpaticamente: “L’hai lasciata da sola, ma sei terribile. Vorrei quasi separarti da tua figlia, Gianna”. Per un anno e mezzo, mamma e figlia non si sono parlate affatto. Mara Venier stessa, a Domenica In, aveva tentato la strada della riappacificazione. Ma Gianna, per mesi, ha ribadito di non voler parlare con nessuno.

“In quel momento avevo voglia di stare da sola, non avevo voglia di parlare con nessuno, qualunque cosa mi dicessero mi infastidivo. Ma qual è il problema se rimango da sola e per un periodo non sento nemmeno i figli?”. Valeria Marini e sua mamma sono due donne forti caratterialmente: il silenzio della Orrù è derivato dalla truffa che ha subito.

Superato il racconto del momento difficile nella loro relazione, è arrivato il saluto a Fiorello che ha ripreso il “Brava” di Valeria per La Pennicanza. Nota a margine: in puntata Valeria era afona, conseguenza del concerto di Renato Zero dove si era scatenata la sera prima.

Natasha Stefanenko e il doppio “sì” a Luca Sabbioni. Voto: 9

Manca ancora un po’ di tempo a San Valentino, ma a La Volta Buona c’è sempre lo spazio per celebrare il vero amore, quello di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, che si sono risposati di nuovo dopo 30 anni insieme. “Non dire mai ‘sei pazza’”, un piccolo giuramento televisivo dopo quanto raccontato da Rossana Seghezzi. “Nessuno vive per nessuno, ma andiamo avanti insieme da sempre. Ci supportiamo, e sopportiamo a volte”.

Piccole anticipazioni su Sanremo. Voto: 8

Ormai è febbraio: questo è il mese di Sanremo per eccellenza. C’è grande attesa per il Festival, che va in onda dal 24 al 28 febbraio (slittato per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026).

Non sono mancati talk sull’edizione, così come piccole anticipazioni in collegamento dalla Città dei Fiori: “Stanno montando le impalcature per la scenografia, il tema è l’espansione dello spazio. Stanno montando un palco grandissimo in piazza Colombo, dove si terranno gli show della serata. Da lunedì cominciano le prove dei cantanti”. E poi un’anticipazione ghiotta di Laffranchi: “Madonna non ci sarà, una sera di sicuro c’è Francesco Gabbani“.