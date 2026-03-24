Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato finisce a ballare sul tavolo

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IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna, ancora una volta, a tenere compagnia agli italiani per l’ora di cena, alla conduzione di Affari Tuoi. Il game show più seguito della tv propone una nuova puntata il cui protagonista è uno dei pacchisti che da più tempo attende di sfidare la sorte. Dopo ben 22 puntate d’attesa, il pacchista Luigi – detto Jack La Furia – regala grandi emozioni, e il merito è anche della mamma Mina. Nonché di uno scatenatissimo conduttore, che compie persino qualche acrobazia.

Un vero cocco di mamma ad Affari Tuoi

Accaparra la simpatia di tutti il giovane Luigi, il 32enne che arriva da Irsinia, uno dei borghi più belli d’Italia – come da lui stesso sottolineato – in provincia di Matera, in Basilicata. Luigi è ad Affari Tuoi da ben 22 puntate, un tempo notevole che lo ha reso amico di tutti e c’è stata persino occasione di trovargli un soprannome: è detto Jack La Furia, per via di una lieve somiglianza con il noto rapper.

Luigi lavora nell’azienda di famiglia e in famiglia vive ancora. Non a caso, seppur in Basilicata lo spetti la “fantastica Giada”, sua fidanzata da ben 4 anni, l’irsinese si fa accompagnare dalla mamma. L’elegantissima e raffinata Eufemia, “per gli amici Mina”. È una questione tra mamma e figlio: se dovesse vincere, Luigi ha promesso di andar via di casa (e anche di sposare la fantastica fidanzata).

La partita per lui non inizia nel migliore dei modi. Nella prima manche, quella che prevede l’apertura rapida di un pacco dopo l’altro, senza troppo tempo per riflettere, Luigi dice addio al pacco nero da 200.000 euro, alla stessa cifra dal tabellone e anche ai 100.000 mila. Il dottore gli offre 30.000 euro, ma lui va avanti. Poi gli offre il cambio e lui accetta – e fa bene, il suo pacco conteneva appena 20 euro.

Sbaglia, però, in fondo. Sbaglia quando non ascolta il consiglio della mamma e rifiuta la nuova offerta da 20.000 euro, sperando in quei 300.000 mila ancora sul tabellone che gli si bruciano davanti pochi secondi dopo. Prima dell’ultimo tiro, cambia per la terza volta e, anche stavolta, fa bene: torna a casa con 20.000 euro, non sarà molto ma è il primo passo per lasciare finalmente la casa di mammà.

Stefano De Martino ha di che festeggiare

Nonostante la sorte avversa del proprio simpaticissimo concorrente, Stefano De Martino è euforico come non mai. Per cercare di allontanare la cattiva sorte improvvisa un siparietto inedito, una danza scatenata che lo porta persino a saltare sui banconi, finanche da un bancone all’altro. Conoscevamo la sua esperienza da ballerino, non sapevamo avesse anche un talento da acrobata.

D’altronde, il volto di punta della nuova Rai ha di che essere contento. Nominato direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo senza il bisogno di una gavetta decennale, presentato in diretta da Carlo Conti proprio sull’Ariston. Nel frattempo, è stato confermato il suo STEP, il varietà ad alto tasso di comicità che condivide con il collega e amico Herbert Ballerina. Non è certo, ma il conduttore si è fatto sfuggire qualcosa alla festa per la fine di questa stagione.

Infine, ci sono gli ascolti. Nell’annosa gara di share contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, Stefano De Martino, dopo qualche tempo di difficoltà, è tornato a trionfare. E adesso se la gode appieno, persino ballando sui tavoli.