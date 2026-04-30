Affari Tuoi, Stefano De Martino torna a ballare: l’incredibile duetto con Martina

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IPA Stefano De Martino e Martina Miliddi

L’ultima del mese di aprile è stata una puntata a dir poco sorprendente per Affari Tuoi che, per Stefano De Martino, ha segnato un ritorno alle origini. È come ballerino che abbiamo conosciuto De Martino, per poi vederlo trasformarsi in uno dei conduttori di punta del palinsesto Rai, scelto addirittura come prossimo presentatore del Festival di Sanremo. Giovedì 30 aprile, però, Stefano è tornato a ballare e, con grande sorpresa del pubblico, ha affiancato la danzatrice ufficiale della trasmissione, Martina Miliddi, in una scatenata salsa.

Stefano De Martino duetta con Martina Miliddi

La povera Martina Miliddi, che Stefano De Martino ha selezionato tra i talenti di Amici, si trova spesso costretta a guidare un compagno a dir poco impacciato. È con Herbert Ballerina che, più volte a settimana, la danzatrice deve eseguire le proprie coreografie. Lei è abbastanza brava da rendere il tutto piacevole e aggraziato, ma non è di certo un lavoro facile. Nella puntata di giovedì 30 aprile, alla ballerina è andata decisamente meglio.

Con grande sorpresa dell’intero studio, ad affiancare Martina in uno scatenato ballo latino-americano è il conduttore in persona. Di solito si limita a qualche risicato movimento d’anca, a guidare le coreografie dei pacchisti con le mani, ma stasera Stefano De Martino ha ballato davvero. È sceso in pista senza risparmiarsi, eseguendo l’intera performance in modo impeccabile. Un’esibizione che è stata accolta dal pubblico in studio con una lunga ed entusiasta standing ovation, divenuta ancora più rumorosa dopo l’ammiccante occhiolino finale del conduttore.

Anche il pubblico a casa è sembrato apprezzare, quello femminile in particolare, e sui social si sono scatenati i complimenti alle doti danzerecce di De Martino. “Le casalinghe disperate ringraziano” scrive qualcuno con grande ironia. “Fatecelo rivedere” chiedono in molti, mentre i critici più raffinati affermano che “Stefano è ancora in forma, dovrebbe ballare più spesso”. Non sempre siamo d’accordo con gli spesso cattivelli utenti di X, ma stasera non possiamo che dare loro ragione.

Silvia ribalta la fortuna ad Affari Tuoi

Il balletto di Stefano De Martino è stato l’unico momento positivo di questa puntata, perché la partita della simpaticissima Silvia è stata più che sfortunata. Ad Affari Tuoi da ben 19 puntate, Silvia del Lazio è nota per essere colei che, di solito, tiene in mano i pacchi più ricchi. Nelle ultime sere ha accumulato virtualmente più di un milione e mezzo di euro. Fortunata quando fa da spettatrice, come protagonista la sua sorte si ribalta a suo svantaggio.

Forte del sostegno della sorella Camilla, e dei tre bimbi che da casa fanno il tifo per lei, Silvia inizia con successo, ma l’onda buona si infrange presto. Infine, la giocatrice laziale si ritrova con soli pacchi blu, dopo aver detto addio con lo scambio ai 15.000 euro, l’unica opzione rossa rimasta in tabellone. Deve rinunciare al pacco nero, l’unica speranza è quella della regione fortunata. La posta in gioco è alta, se dovesse vincere più di 50.000 mila euro ha promesso al marito di “fare il quarto figlio”. E il bebè arriverà perché, grazie alle Marche, Silvia torna a casa con la cifra esatta.