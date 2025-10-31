Pier Silvio Berlusconi è pronto per una tabula rasa: finale anticipata e nuovo capitolo zero per il Grande Fratello: che ne sarà di Signorini?

IPA Grande Fratello ridotto, finale anticipata per Simona Ventura

Il Grande Fratello fa decisamente fatica ormai ad attirare il proprio pubblico. Da qualche anno gli ascolti sono crollati, non si parla più di scene virali e la diretta è lunghissima e poco accattivante. Si è tentato il cambio di registro con Simona Ventura e soprattutto con un vero e proprio GF Nip. Il risultato? Molto meno esaltante di quanto ci si sarebbe aspettato. Ora l’amatissima conduttrice potrebbe ritrovarsi a fronteggiare una chiusura anticipata. Ecco tutti gli scenari.

Mediaset chiude il Grande Fratello

Di certo l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione di un Grande Fratello vecchio stampo, privo di Vip, aveva riacceso la curiosità del pubblico. Basti pensare al 20,4% di share della prima puntata, con 2,8 milioni di spettatori.

Un sospiro di sollievo soltanto iniziale, purtroppo, considerando il calo iniziato già dalla settimana successiva. L’ultima puntata, poi, ha registrato il 13% di share, con 1,6 milioni di spettatori. Una differenza sostanziale, considerando come il programma non sia poi iniziato da tante puntate.

Stando a quanto riportato da Affari Italiani, Mediaset starebbe valutando la chiusura anticipata del reality. Prima di arrivare a ciò, però, si osserverà il risultato di un doppio appuntamento settimanale, da poco avviato.

Una sola certezza in questo calderone di idee: il brand GF non può fallire. Il reality è troppo importante per Mediaset e Berlusconi non intende accantonarlo e rischiare che finisca alla concorrenza.

Considerando un’altra annata sprecata, si starebbe ipotizzando una finale anticipata. In quest’ottica, inoltre, i raddoppi settimanali dovrebbero avere vita breve. Considerando ciò, tra l’altro, qualche ulteriore nuvola incombe sul futuro di Alfonso Signorini. Il suo GF Vip non è stato cancellato ma, ufficiosamente, rinviato alla prossima primavera. Ora più che mai, però, dovrà dimostrare d’avere un cast convincente per trovare spazio nei prossimi mesi.

Le ipotesi di Berlusconi

Come detto, le ipotesi al vaglio sono svariate e non si esclude anche una soluzione drastica. Ciò si concretizzerebbe con la messa in onda di una soap turca in prima serata. Una vera e propria bocciatura per il famoso reality, dunque. Di fatto questa opzione costerebbe molto meno e potrebbe garantire una media share pari o leggermente più alta. Se non si può festeggiare un trionfo, dunque, tanto vale risparmiare.

A breve dovrebbero giungere le decisioni definitive della rete. Sul tavolo anche la possibilità di un ricambio nel gruppo di lavoro che segue il format da anni. Il tutto in vista del Grande Fratello Vip, che potrebbe andare in onda proprio come banco di prova. Ancora una volta, dunque, si torna a parlare di capitolo 0 e di ripartenza per salvare il brand.

In questo scenario, è bene chiarirlo, Berlusconi non sembra addossare colpe a Simona Ventura. Il suo ritorno ha generato entusiasmo nel pubblico e la gestione non ha minimamente attirato le polemiche ben note sotto la guida di Signorini.

