IPA Mediaset ha rinviato il GF Nip di un mese: nuova data

Mediaset non intende mancare il colpo con il nuovo (vecchio) Grande Fratello. Si ritorna al passato con Simona Ventura, che condurrà una vera edizione Nip, come non si vedeva ormai da un bel po’. Un ritorno alle origini che però si farà attendere un po’ più del previsto. Tutta colpa delle strategie dell’azienda ed ecco quale sarà lo scenario post vacanze per la casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello rinviato

Pier Silvio Berlusconi sembra sicuro del fatto che la prossima edizione del Grande Fratello sarà un successo. Si attende un fenomeno social in stile Temptation Island, magari con clip parodiate dalla Gialappa’s per tornare pienamente ai primi anni Duemila.

Proprio per questo motivo l’avvio è stato posticipato. Sono appena usciti i listini Mediaset e non ci sono dubbi in merito: il Grande Fratello 2025 inizierà a metà ottobre. Considerando le tempistiche già annunciate da tempo, il reality proseguirà fino a metà gennaio 2026.

Addio Signorini

Una scelta, quella di Mediaset, che indirettamente conferma delle indiscrezioni che circolano ormai da un po’. Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sembra avere davvero pochissime chance di vedere la luce.

Si era già discusso delle grandi difficoltà nel reperire dei Vip che potessero essere allettanti per il pubblico, tanto da rilanciare l’interesse e gli ascolti. Di recente si era parlato di ex volti di Uomini e Donne, ad esempio, il che ha generato risatine acide sui social e poco altro.

Con il rinvio del GF Nip a ottobre, con conclusione a metà gennaio, l’ipotesi di partire proprio a inizio nuovo anno con la versione Vip finisce nel dimenticatoio. Intanto c’è chi dice che l’ipotesi è per ora lontana, altri invece sottolineano come non ci siano affatto i presupposti per una messa in onda dell’appassito reality.

Raddoppio settimanale

Questa non è però l’unica novità in merito alla celebre trasmissione. Sembra infatti che Mediaset voglia proseguire sulla scia dell’operazione Temptation Island. Di colpo ci siamo ritrovati Filippo Bisciglia e le sue coppie in ogni giorno della settimana, o quasi.

Ecco, per il GF Nip ci sarà probabilmente un doppio appuntamento settimanale. Un premio? La solita voglia di rendere questo reality un riempitivo nel palinsesto? Sarà soltanto l’eventuale successo o disastro negli ascolti a dirlo.

Simona Ventura si cimenterà in questa sfida in prima serata il lunedì sera, ovviamente, e il venerdì sera. Andrà quindi a scontrarsi con una programmazione Rai molto agguerrita. Da una parte infatti le tanto adorate fiction e dall’altra il veterano Carlo Conti con il suo collaudato Tale e Quale Show.

Di fatto, Berlusconi si assicura un ammortamento dei costi, nella speranza che questa nuova/vecchia versione possa esplodergli tra le mani in termini di ascolti. Un po’ ci si scontra però con l’idea del “ritorno alle origini” paventata. Il rischio è dunque quello di una sovraesposizione. Una durata ridotta, però, insieme con il piacere di scoprire le storie e le dinamiche di perfetti sconosciuti (insieme con un po’ d’effetto nostalgia), potrebbe garantire uno stravolgimento dei pronostici.