Grande Fratello, il dolore di Simone commuove Simona Ventura

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 30 ottobre del Grande Fratello ci regala grandi emozioni e momenti forti, fatti di confessioni, di lacrime, ma anche di confronti accesi. Al centro del dibattito il rapporto fra Domenico e Benedetta, con l’ingresso a sorpresa nella Casa di Valentina, fidanzata dal concorrente. Ma anche il dolore di Simone che ha incontrato suo padre in un confronto emozionante.

Valentina entra nella Casa

La puntata si apre con uno scontro acceso: la Casa (così come il pubblico) è divisa fra chi critica il comportamento di Domenico, che si è avvicinato molto a Benedetta durante il reality, e chi invece è dalla sua parte. Questo tema ha diviso anche i protagonisti dello show, in particolare Jonas Pepe non ha nascosto la sua opinione sulla questione, accusando Domenico di giocare con i sentimenti.

Floriana contro Jonas: lo scontro

Proprio Jonas finisce nel mirino di Floriana Secondi. Nel corso della settimana infatti, come ha raccontato Simona Ventura, Jonas e Omer si sono scontrati. L’antipatia fra i due è fortissima anche a causa di differenze che entrambi trovano insormontabili. Omer è convinto infatti che Jonas stia provocando il concorrente volutamente per farsi aggredire e, di conseguenza, farlo cacciare dalla Casa.

Jonas si difende, affermando di non aspirare a diventare un leader e di non essere invidioso di nessuno: “Una persona che si mette contro mezza casa può mai voler fare il capo?”, spiega, ma a zittirlo è Floriana.

“Sei invidioso di Omer perché è forte ma tu cosa vuoi fare, vuoi che ti alzi le mani per farlo cacciare? Sei disonesto”, le parole dell’opinionista che però non scalfiscono Jonas. Il concorrente replica prontamente, alzando ancora una volta i toni e accusando Floriana di non dare il buon esempio.

Simone riabbraccia il padre e fa commuovere Simona Ventura

Ma il momento più emozionante della serata è l’incontro fra Simone e suo padre. Una clip racconta la storia familiare del giovane, entrato nella Casa con sua madre, segnata da silenzio, incomprensioni e scontri fra i genitori. La loro separazione infatti ha fatto soffrire molto il ragazzo che in tv non ha nascosto le lacrime.

“L’amore, la felicità che ricordo quando ero piccolo è immensa – ha spiegato il ragazzo -. Quello che è successo poteva essere gestito meglio. In quei momenti vedevo mia sorella e mi vedevo da solo allo specchio e mi trovavo al centro di qualcosa che non potevo risolvere. Mi è dispiaciuto in quei giorni tornare a casa e sentirmi parlare male di mia madre, di mio padre o il contrario.”

Con lui anche sua madre Francesca, che non ha nascosto la sofferenza per quanto accaduto. Poco dopo Francesca ha lasciato la stanza e Simone ha finalmente incontrato, a sorpresa, suo padre Alessio. I due si sono abbracciati e il confronto che è nato ha commosso Simona Ventura che, in studio, si è lasciata andare alle lacrime.

“Mi dispiace tanto di come sono andate a finire le cose – ha detto il padre a Simone -. Sei la cosa più bella che ho fatto, sei me. Papà di cazzotti ne può prendere tanti ma ci sto, ci starò sempre fin quando non deciderai di mettere a posto le cose. Ti vorrei dire tante cose ma non riesco a dirtele”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!