Grande Fratello, figuraccia di Omer e Jonas. Ascanio sbotta: “Gesto ignobile”

La lite furiosa tra Jonas e Omer al centro della nuova puntata del Grande Fratello: il commento degli opinionisti Floriana e Ascanio contro "invidia" e "mascolinità tossica"

Era inevitabile. Dopo le scenate vergognose di Omer Elonari e Jonas Pepe dei giorni scorsi, il Grande Fratello si è aperto concentrandosi proprio sui due concorrenti in questione. Simona Ventura ha mostrato al pubblico un breve riassunto di quanto accaduto: parole pesanti, gesti altrettanto inguardabili. Un atteggiamento da parte di entrambi che non può far altro che lasciare di stucco. Omer e Jonas si sono confrontati e sembra che tra i due sia tornato il sereno (almeno in apparenza), ma gli opinionisti si sono scatenati. Floriana Secondi non le ha mandate a dire a Jonas, mentre Ascanio Pacelli si è scagliato contro Omer.

La lite furiosa tra Omer e Jonas

Una lite furiosa, quella tra Omer Elomari e Jonas Pepe, quasi sfociata in rissa. Uno di quei momenti che all’interno di un reality come il Grande Fratello non vorremmo mai vedere ma che, purtroppo, ha causato profonde tensioni, oltre che i commenti del pubblico.

La scintilla è scoppiata in cucina, apparentemente per un pretesto banale. Di fatto, per una pregressa antipatia – neanche troppo velata – tra i due concorrenti. Tutto è iniziato quando Jonas si è avvicinato al forno per controllare la cottura di una pizza preparata da Omer. Nonostante quest’ultimo lo avesse avvisato che la pizza non era ancora pronta, il modello ha insistito per aprire comunque lo sportello del forno e Omer, infastidito, ha risposto sgarbato. A quel punto i toni si sono accesi, ripetendo a più riprese un’espressione volgare e provocatoria: “Ma sti****i? Voglio vedere pure un attimo io, posso?”.

Una lenta discesa nel degrado, una banalità si è ingigantita al punto da arrivare agli insulti. “Vuoi fare l’uomo? Fammi vedere che uomo sei. Vieni, fammi vedere. Sei un deficiente ignorante, non capisci niente della gente. Stai zitto ignorante. Vai fuori!”, ha urlato Omer. La rissa fisica è stata evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni di avventura, in particolare del “paciere” Matteo. E la regia ha censurato immediatamente la diretta.

Floriana Secondi rimprovera Jonas e parla di invidia

I due gieffini hanno ammesso di aver sbagliato, seppur in modo non troppo convinto, affermando di aver avuto modo di confrontarsi e rappacificarsi nelle scorse ore. Ma la padrona di casa ha interpellato i suoi opinionisti per cercare di far luce sui reali motivi della lite.

La prima è stata Floriana Secondi, storica vincitrice del reality e nota per il suo spirito “fumantino”. Floriana non ha avuto dubbi: a motivare Jonas è stata soltanto l’invidia. “Jonas, te la dico così come mi viene, al terzo ‘stic***i’ ti avrei dato una capocciata, te lo dico col cuore. Secondo hai cominciato tu… Non lo so se te la sei cercata, sei saccente a mio avviso. Non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri (…). Forse la ragione che ti porta ad attaccare Omer… secondo me sei invidioso”.

Ascanio Pacelli attacca Omer e ricorda il suo GF

In effetti nei giorni precedenti Jonas aveva nominato Omer per via dei suoi “modi molto bruschi“, di “valori diversi” dai suoi. “Pensa che un uomo non debba essere fragile”, aveva detto sottolineando la sua “mascolinità tossica”. Di contro, lo stesso Omer aveva parlato di Jonas come di un ragazzo “invidioso e geloso” nei suoi riguardi.

Qualunque sia la verità – che mai come in questo caso sta nel mezzo -, a mettere una pietra sopra questi discorsi tutt’altro che dolci è stato Ascanio Pacelli. Simona Ventura gli ha chiesto di intervenire e lui, ricordando il suo GF, con grande sicurezza ha attaccato il comportamento di Omer: “È evidente che il forno è stato un pretesto, perché non hai digerito il fatto di essere stato nominato – gli ha detto -. Si può litigare nella Casa e te lo dice uno che ha dato uno schiaffo a un concorrente, un gesto ignobile, di cui mi pento ancora”.

“Hai detto ‘Questi sono i toni di un maschio’, ma nessun uomo si comporterebbe così con una donna, un uomo vero non fa questo”, ha aggiunto, ricordando i modi molto aggressivi che ha usato nei confronti di Giulia, “colpevole” di aver provato a farlo ragionare.