Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo prima del GF: “Su Katia avevo ragione, la desidero ancora”

IPA Ascanio Pacelli a Verissimo si emoziona parlando di Katia Pedrotti

Un racconto intenso, quello di Ascanio Pacelli a Verissimo. Di fronte a Silvia Toffanin, il neo-eletto opinionista del Grande Fratello non è riuscito a trattenere le lacrime. Non che sia una novità nel salotto patinato di Canale 5, ma per lo storico gieffino sono stati due gli argomenti a cui proprio non ha potuto resistere: l’importanza della famiglia e l’amore per la sua Katia Pedrotti. Conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia, nel corso di questi 20 anni insieme non sono mancate le difficoltà, ma a vincere sono stati i buoni sentimenti e i valori che oggi cercano di trasmettere anche agli adorati figli.

Un amore lungo 20 anni, intenso come il primo giorno

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, vent’anni insieme e non sentirli. Quando nel lontano 2004 entrarono nella Casa più spiata d’Italia erano talmente distanti l’uno dall’altra, che probabilmente nessuno avrebbe scommesso sulla coppia. Eppure c’era qualcosa di molto profondo a unirli, qualcosa che il nobile discendente papale in qualche modo aveva subito intuito. Non ci è voluto molto ad Ascanio per capire che Katia sarebbe stata “quella giusta”.

“Mi rendo conto che 20 anni fa avevo ragione – ha detto a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo -. La famiglia è il motore della tua vita e tutto quello che succede attorno non vale niente se non ci sono loro. Sono fortunato perché ho quello che volevo”. Poi le lacrime, ininterrotte praticamente fino a quasi fine intervista.

“Avevo ragione io perché ho visto che lei era diversa. Era semplice, era incontaminata. Una persona trasparente. I valori li trasmetti così, con persone del genere. Lei è Katia”, ha aggiunto. Al cuor non si comanda, ma l’amore richiede anche impegno, non solo sentimento e attrazione. La coppia di ex gieffini ne è una bella dimostrazione: “Oggi siamo quasi un’anomalia perché le coppie si lasciano. Noi ci supportiamo e ci sopportiamo“.

Galeotta fu la Casa più spiata d’Italia che, per stessa ammissione di Ascanio, ha permesso loro di conoscersi in modo del tutto diverso rispetto a quanto sarebbe accaduto nel mondo fuori. Quando conosciamo qualcuno che ci interessa, tendiamo a mostrarci in tutto il nostro splendore – è inevitabile -, mettendo sul piatto i nostri pregi, il nostro lato migliore. Per loro due è stato esattamente il contrario: al Grande Fratello sono emersi sin da subito i difetti. Ed è così che, messe subito le cose in chiaro, non hanno avuto “sorprese”.

Ma le parole per la sua Katia non si sono esaurite qui: “Io ho due fortune – ha aggiunto, sempre trattenendo a stento le lacrime -. Che a distanza di anni ancora la desidero, di corpo e di testa, e che poi è una mamma fantastica”.

Il ritorno di Ascanio al Grande Fratello come opinionista

Il Grande Fratello sta per iniziare e sì, per Ascanio Pacelli rappresenta il grande ritorno in TV. Proprio lì dove tutto è iniziato con la sua Katia, stavolta è presente nelle vesti di opinionista insieme ad altri due capisaldi delle storiche edizioni del reality, la primissima vincitrice Cristina Plevani e la vulcanica Floriana Secondi.

Anche in merito al GF, ha tirato fuori una bella perla di saggezza, ricordando quell’edizione del 2004 che andò particolarmente bene (per gli spettatori, indimenticabile): “Il GF non è un trampolino di lancio, è un percorso che poi finisce“. Ti dà delle opportunità, certamente, ma si dovrebbe affrontare per quello che è. Parola di Ascanio. Che però, non dimentichiamolo, ha preso parte al reality in un momento storico ben diverso da quello attuale. Simona Ventura ha promesso un “ritorno alle origini” e a noi non resta che vedere se la promessa sarà mantenuta.