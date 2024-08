Fonte: IPA Alfonso Signorini

Come sarà la prossima edizione del Grande Fratello? Non manca poi molto all’avvio dell’amato e odiato reality, con Alfonso Signorini che sta da tempo lavorando alla formazione del nuovo cast. Non è facile seguire le indicazioni di Pier Silvio Berlusconi, tenendo conto di come si debba offrire al pubblico un gruppo interessante, calato in una trama (sceneggiata in parte) avvincente. Al tempo stesso, però, vietato scadere nel trash, oltre un certo limite.

C’è ovviamente grande curiosità in merito ai Vip che metteranno piede nella casa più spiata d’Italia. Al loro fianco anche dei Nip, come lo scorso anno, oltre la porta rossa. Su questo fronte, però, la curiosità scatterà dopo averli conosciuti un po’ a programma in corso. Quali saranno, dunque, i personaggi famosi? Il padrone di casa ne ha indirettamente confermato uno, smentendone altri due.

GF, le smentite di Alfonso Signorini

In questi giorni, come di consueto, Alfonso Signorini ha avuto modo di leggere numerosi nomi accostati al Grande Fratello. Di questi, però, alcuni sembrano del tutto inventati. Inizialmente uno dei più quotati era stato Cristiano Iovino.

Di lui si è parlato molto nel corso dei mesi, essendo il personal trainer al centro dell’ormai famosa storia del caffè con Ilary Blasi, citata più volte nel processo di divorzio da Francesco Totti. Un riferimento a lui è stato fatto anche nel corso del documentario Netflix Unica.

Non soltanto Blasi, però, dal momento che di Iovino si è parlato anche a causa del pestaggio subito, che ha visto coinvolto nella news anche il nome di Fedez. Protagonista indiretto di due grandi scandali, pur essendo una figura generalmente distante dal mondo del gossip. Di certo, però, avrebbe potuto garantire qualche rivelazione interessante.

Il suo nome era stato posto in evidenza da Amedeo Venza. Si parlava di trattativa in corso, in contrasto con quanto detto da Gabriele Parpiglia, che smentiva il tutto. Sulla stessa linea il sito TvBlog, che ha sottolineato anche come non ci sia stato nessun tentativo per Thomas Ceccon. Negli ultimi giorni, infatti, si era diffusa la news per la quale Signorini ci avrebbe provato, ricevendo un immediato due di picche.

Jessica Morlacchi al Grande Fratello

La news è dunque stata lanciata dal ben noto sito, con smentita di due rumor e conferma della prima concorrente. Allora perché parlare di rivelazione da parte di Alfonso Signorini? Il padrone di casa del Grande Fratello ha deciso di intervenire su X, applaudendo con tre emoticon l’anticipazione data.

Supererà la soglia della porta rossa, senza dubbi, Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e oggi ben nota opinionista televisiva: “Un personaggio che ci sarà e che probabilmente darà tante soddisfazioni ve lo possiamo dire noi. Si tratta della bella, brava e simpatica cantante Jessica Morlacchi, che tutti ricordiamo fra i personaggi fissi del fu varietà delle 14 di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Jessica è stata al centro di quell’incidente televisivo che tutti noi ricordiamo e che la vide protagonista insieme a Memo Remigi”.