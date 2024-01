Alfonso Signorini dà seguito alle sue parole sui social e quasi scoppia in lacrime: non ci sarà però alcuna punizione

Il Grande Fratello è tornato ma lo ha fatto con un tono mesto, com’è comprensibile. La produzione e tutti i suoi protagonisti, almeno quelli esterni, si sono stretti intorno a Beatrice Luzzi. L’attrice ha subito la dolorosissima perdita del padre ed è rapidamente uscita dalla casa. Ha poi scelto di tornare, confrontandosi anche con le parole, molto dure e sofferte, di un Alfonso Signorini commosso.

Frasi rivolte ad alcuni concorrenti, che non hanno dimostrato empatia nei confronti di un altro essere umano, in una condizione tanto delicata. Il web è insorto ma non ci saranno punizioni. Il regolamento non è stato violato, ha spiegato il conduttore, “ma un’importante lezione di vita è stata dimenticata”.

La lettera di Beatrice a suo padre

“Mio amatissimo babbo“. Inizia così la lettera che Beatrice Luzzi ha scritto a suo padre. Parole dall’enorme intensità, che hanno commosso inquilini e pubblico. Frasi vere, che raccontano di un uomo pieno di vita, cui la vita stessa ha posto dei naturali limiti. E allora, stanco (questa parola è tornata più volte nella lettera), ha ottenuto ciò che voleva, andare via dall’età avanzata e da quelle limitazioni.

“Sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato. La vita, cure attente, autostima libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto di contraddistingueva. Al tuo funerale, nessuno di noi ha pianto. In cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via“.

Si è scritto e detto tanto della decisione di Beatrice Luzzi di tornare all’interno della casa del Grande Fratello. Lei ha però le spalle abbastanza larghe da ignorare chiunque. Tornata a riabbracciare i coinquilini, ha spiegato d’aver riflettuto e ripesanto soprattutto all’incontro con il padre.

“Questa volta non mollare Bea, come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo“. Ha così scelto di tornare, anche per lui, sapendo che sua madre è circondata dalla famiglia, con fratelli e sorelle, e ha anche i suoi nipoti: “Ho deciso che era giusto continuare questo percorso, cercando di rappresentare al meglio quei valori con cui loro mi hanno cresciuta”.

Le lacrime di Alfonso Signorini

In una situazione tanto delicata, Alfonso Signorini ha svestito per un attimo i panni del conduttore. Da uomo ha scelto di dire la sua, come ha fatto su Instagram, schierandosi e lanciando un chiaro messaggio.

Dopo la critica ad alcuni concorrenti, con le lacrime agli occhi ha ringraziato Beatrice Luzzi per aver scelto di condividere le parole rivolte a suo padre. I genitori non hanno età, ha detto, e nessuno di noi sarà mai più lo stesso dopo aver detto loro addio, anche a 130 anni.

“L’augurio che vi faccio è quello di non aspettare. Qui l’attesa non ha valore, perché non c’è tempo di aspettare”. Una frase che ricorda un po’ quelle pronunciate da Gerry Scotti, consapevole, amaramente, di quanto sia beffarda la vita. Un giorno si crede d’avere tutto il tempo del mondo per dire ciò che si prova, e il giorno dopo o l’istante dopo, tutto crolla.

Signorini ha parlato con il dolore nel cuore, riportando a galla la sofferenza per la morte di sua madre, avvenuta nel 2011. Molto attento a tutelare la propria vita privata, il direttore di Chi ha in passato fatto una confessione. Ha per anni tenuto l’ultimo messaggio della madre sulla sua segreteria telefonica: “Ogni volta andavo a risentirlo. Mi dava conforto”.

Grande Fratello, l’eliminato dell’8 gennaio

Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori prima e ai concorrenti poi la scelta del Grande Fratello. Con l’uscita di Beatrice Luzzi per motivazioni straordinarie, si è scelto di cancellare del tutto il televoto. I tre in nomination sono stati quindi tutti esautorati. Di certo non un sospiro di sollievo, considerando come la dinamica di un gioco non abbia minimamente valore dinanzi alla perdita di un genitore. Ad ogni modo il conduttore ha precisato come tutto riparta da zero e che tutti gli spettatori saranno risarciti per le votazioni a pagamento espresse.