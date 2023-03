“C’è Posta per te”, Gerry Scotti non smette di piangere: il dramma che lo ha distrutto

Gerry Scotti è uno dei due super ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per te, insieme con Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023. Senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana, con più di 40 anni di carriera alle spalle e ben 9000 puntate in onda.

Cifre che evidenziano quanto sia stato presente nella vita dei suoi amatissimi spettatori, che lo considerano ormai uno di famiglia. Per questo motivo Irene ha chiesto a Maria De Filippi di invitarlo, dal momento che i suoi programmi hanno abbracciato tutte le generazioni della sua casa, dal nonno al fratello minore Daniele.

Le lacrime di Gerry Scotti

Davvero difficile riuscire a trattenere le lacrime nell’ascoltare la toccante storia di Irene, che ha voluto inviare una lettera a suo fratello Daniele. A Maria De Filippi ha spiegato come lei sia la maggiore dei due, quella che dovrebbe prendersene cura e soprattutto proteggerlo.

Le cose sono andate così per molto tempo, per poi cambiare radicalmente. Quando la loro famiglia si è ritrovata a un bivio drammatico e devastante, è stato lui a mostrare la propria forza, facendosi carico del peso delle malattie dei loro genitori.

Gerry Scotti ha ascoltato la storia in silenzio, senza smettere mai di piangere. Per lui è ancora molto doloroso parlare della morte dei suoi genitori e in questa vicenda famigliare è facile capire come si riveda molto.

In passato aveva infatti raccontato come sua madre e suo padre siano entrambi morti senza un reale preavviso, che non fosse l’età avanzata. Ciò non gli ha dato l’opportunità di dir loro addio. Una ferita aperta e le sue lacrime, oneste e sentite, ne sono la prova.

C’è Posta per te, la storia di Irene

Irene è la sorella maggiore di Daniele e ha voluto invitarlo in studio per potergli dire quanto sia orgogliosa di lui. Vuole che sappia che, ora che sono rimasti soli, lei ci sarà sempre e gli è grata per tutto ciò che ha fatto.

A febbraio 2022 i due hanno dovuto dire addio al padre, morto di cancro, mentre a maggio dello stesso anno si è spenta la madre, a causa della stessa diagnosi. La prima a scoprire d’avere un tumore è stata proprio la donna, deceduta poi a soli 55 anni.

In quel momento Irene ha rifiutato la diagnosi, continuando la propria vita come se nulla fosse, certa del fatto che la madre sarebbe guarita. Suo fratello Daniele ha invece interrotto gli studi, prendendosi cura della mamma nel quotidiano, tra difficoltà di ogni giorno e impegni medici.

Tutto è cambiato per sua sorella maggiore quando una telefonata li ha avvertiti che il padre era in pronto soccorso. Stessa diagnosi anche per lui, giunta ad agosto 2021, e in pochi mesi, meno di un anno, l’uomo è deceduto.

Questo secondo colpo ha risvegliato Irene, tornata “normale”, impegnatasi da allora ad affiancare suo fratello, oggi suo unico punto di riferimento. Lui si è però trasferito per motivi di lavoro e, pur sentendo enormemente la sua mancanza, lo ha invitato per lodarlo e non per sottolineare quanto lo vorrebbe ancora al suo fianco.

C’è Posta per te, il regalo di Gerry Scotti

Di colpo in studio sono entrati due attori in sella a una vespa bianca, che ai due fratelli ricorda qualcosa: “Quando vedo questa vespina, vedo te, papà e mamma. Ogni volta che ci salgo, ripenso agli ultimi tuoi tempi in Sicilia. Ripenso a te che mi hai promesso che mi ci porterai in sella in chiesa il giorno del mio matrimonio”.

Irene si pente di quanto non fatto e sottolinea dinanzi a tutti l’immenso amore che prova per suo fratello, al quale regala la fede nuziale del padre, mentre lei indosserà quella della madre quando a maggio si sposerà

Un Gerry Scotti devastato dal pianto ha osservato tutto senza lasciarsi vedere, almeno inizialmente. Grande la sorpresa di Daniele nello scoprire che l’amato conduttore era lì per lui. Importante il messaggio lanciato, sottolineando quanto sia importante non perdere tempo quando si tratta delle persone amate, con le quali vi è stato un litigio: “Mandate un messaggio adesso, senza dare il permesso alla vita di decidere per voi. L’ho imparato sulla mia pelle. Per scoprire quanto vi amate, non aspettate che la vita vi dia delle prove più dure di quanto già avuto”.

In un sacchetto colmo di tulipani è stato nascosto il regalo per Daniele, che si è immediatamente emozionato, abbracciando il conduttore seduto al suo fianco. Nulla è stato mostrato alle telecamere, il che fa pensare si possa trattare di un aiuto economico, considerando come i due giovani siano rimasti senza il supporto dei genitori.

Un gesto gentile da parte dello “zio Gerry”, che ci ha tenuto a mantenere il riserbo: “Questa è una roba nostra”.