GF 2023, la prima puntata cambia (quasi) tutto: la mossa di Signorini

“È tutto nuovo”: sono state le parole di Alfonso Signorini per presentare la nuova edizione del Grande Fratello. Edizione di cui si è parlato tanto, da cui ci si aspetta tanto e che, stando a quanto autorevolmente richiesto da Pier Silvio Berlusconi, dovrebbe allontanarsi dagli eccessi del passato. Ma è davvero così? Il trash è uscito dalla casa del reality Mediaset? Le impressioni dopo la prima puntata.

Grande Fratello 2023: Signorini parla di rispetto

La prima puntata della prima edizione del Grande Fratello 2023 si è aperta con un lungo discorso del conduttore. Salutando il pubblico a casa, Alfonso Signorini ha raccontato di aver, finalmente, ottenuto ciò che sperava da tempo: riportare la gente normale nella casa più spiata d’Italia. “Gente di tutti i giorni, che tutti i giorni lavora” da contrapporre a chi ha la fama come unico obiettivo.

Signorini ha parlato poi di “rispetto”, termine ripetuto più volte e più volte sottolineato. Lasciando intendere che, si spera, quest’anno non ci sarà spazio per discussioni, sterili rivalità e – peggio – volgari insulti. La prima puntata è stata immune da tutto ciò, ma potrebbe esserci tempo per ricrederci. Seppur, almeno nelle prime ore di convivenza, gli inquilini di quest’anno (abolito il termine Vipponi) si sono mostrati tutti personaggi tranquilli. Tranquilli sì, ma di certo non “comuni”.

Cesara Buonamici, l’opinionista arrivata per rialzare il Gf

C’è stato un momento, dopo circa due ore dalla messa in onda, che ha reso chiaro a chiunque fosse in ascolto che l’asticella è stata alzata e il merito è dei muscoli (figurati) della nuova, unica, opinionista Cesara Buonamici. “Qual è il tuo concetto di integrazione?” ha chiesto alla concorrente Rosy Chin, italocinese alle prese con gli scontri tra due culture entrambe sue ma divergenti.

Buonamici è una giornalista – con alle spalle un’esperienza ultratrentennale – ed è proprio in virtù della sua professione che Silvio Berlusconi l’ha scelta come nuovo volto del reality Mediaset. Così lei, diligente e precisa, ha candidamente affermato di “non aver mai visto una soap opera” (con buona pace della concorrente vip Grecia Colmares) e ha posto agli inquilini quesiti che non entravano dentro la casa televisiva dai tempi di Daria Bignardi.

Gf 2023, concorrenti e stereotipi

Lo scorso anno, durante la prima puntata del Grande Fratello, Giovanni Ciacci si scagliò contro Pamela Prati per la controversa questione Mark Caltagirone; Eleonore Ferruzzi litigò malamente con Sonia Bruganelli e Attilio Romita baciò una concorrente in piscina, prequel di un futuro quasi tradimento. Quest’anno, escluso qualche diretto apprezzamento alla beltà dei concorrenti uomini, nulla di scabroso è successo tra i nuovi concorrenti che si preparano a una lunga e forzata convivenza.

È tutta gente tranquilla, l’unico davvero noto è Alex Schwazer. Il più famoso tra gli altri, appena entrato si è sentito chiedere quale fosse il suo mestiere. Non c’è, dicono, la smania di farsi vedere, la bramosia di prevalere per costruire il personaggio più indimenticabile. Seppur assomiglino tutti a personaggi teatrali, ognuno interprete naturale di un prototipo preciso: l’ingenua ragazzotta di montagna; il tanto bello quanto umile che ama solo la mamma; il simil Checco Zalone che aspira al posto fisso; la bellissima che ha abbandonato Miss Universo per laurearsi e così via. Insomma, nessuno è famoso ma sembrano tutti usciti da un film di Muccino. Ne vedremo delle belle…