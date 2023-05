Alessandro Cecchi Paone si sposa: le nozze con Simone Antolini per l’adozione

Grandissima svolta nella relazione d’amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Reduci dall’esperienza all’Isola dei Famosi, che hanno lasciato per problemi di salute, i due sarebbero pronti al matrimonio, da celebrarsi all’estero. A rivelarlo, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, è stato il giornalista e divulgatore scientifico che ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto a prendere una decisione di questo tipo.

Le nozze tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Un matrimonio che si terrà all’estero con un obiettivo ben preciso: adottare la piccola Melissa, la bambina che il suo compagno Simone Antolini ha avuto quando aveva solo 17 anni. Cecchi Paone specifica che, chiaramente, entrambi i genitori dovranno essere d’accordo. Un gesto d’amore, il suo, che dimostra ancora una volta il forte legame che lo unisce al giovanissimo fidanzato con il quale ha ritrovato il sorriso.

A voler sapere di più sul suo rapporto con Melissa è stata Barbara D’Urso, alla quale Cecchi Paone ha dichiarato: “La piccola mi chiama zio Alessandro. Oggi abbiamo dichiarato a NuovoTv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all’estero, perché se ci sposiamo all’estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d’accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme (all’Isola dei Famosi, ndr) è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d’accordo tutti, ma gli altri non ne parla più nessuno”.

Il rapporto di Alessandro Cecchi Paone e Melissa

Stando alle dichiarazioni di Cecchi Paone, poi, il suo legame con la bambina sarebbe iniziato fin da subito, proprio dalle settimane in cui sono circolate le prime foto che lo ritraevano con Simone Antolini in vacanza: “Subito, perché… quando sono uscite le famose foto su Chi, in settembre, era in vacanza con la bambina da me, da un mese, fin dal primo momento perché lui sa che le persone grandi potrebbero scappare a gambe levate, sia donne che uomini. Io invece l’ho accolta con amore, perché è una bambina di 4 anni, abituata a una situazione difficile, quindi più adulta della sua età, sa essere bambina, ma anche una piccola donna”.

Chiaramente, i dettagli delle nozze non si conoscono, né la data scelta per il rito. La volontà di Alessandro Cecchi Paone è comunque apparsa granitica: il suo desiderio è quello di formare una famiglia con il suo compagno, che ha seguito nella sua decisione di abbandonare l’Isola dei Famosi per motivi di salute.

Il loro ritiro non è però stato esente da polemiche, soprattutto da parte di Cecchi Paone che si è duramente scagliato contro Ilary Blasi per la decisione della produzione di dividere le coppie. In quel momento, Simone Antolini si trovava lontano dalla Palapa per risolvere alcuni problemi di salute che l’avevano tenuto lontano dal gioco. Disturbi, questi, che l’hanno poi costretto al ritiro anticipato e al ritorno in Italia, avvenuto col suo compagno che non ha avuto nessun dubbio: si parte insieme e si torna insieme, proprio com’era nei progetti iniziali.