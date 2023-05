Mistero a “L’Isola 2023”: chi è Melissa, la bambina di cui Simone Antolini parla sempre

Fonte: IPA “Isola dei Famosi”, naufraghi tra caldi baci e liti: tutte le sorprese della terza puntata

L’Isola dei famosi è entrata nel vivo e la terza puntata è stata un turbinio di emozioni, sia per il pubblico che per i naufraghi. Tra i protagonisti assoluti di martedì 2 maggio sono senza dubbio spiccati Alessandro Cecchi Paone e il giovane compagno Simone Antolini che hanno superato la gravosa nomination contro Nathaly Caldonazzo.

Proprio a proposito di Simone, un mistero aleggia attorno al naufrago degli Accopiados: chi è Melissa, la bambina che più volte Antolini ha citato e a cui ha dedicato la prima prova leader vinta? Secondo alcuni si tratterebbe di sua figlia, ma andiamo con ordine.

Mistero all’Isola dei Famosi: chi è Melissa, la bambina di cui parla Simone Antolini

Sono ormai tre settimane che i naufraghi dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi sono in gioco e anche la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi è stata ricca di eventi, a partire dal faccia a faccia tra la conduttrice ed Enrico Papi, sino ad arrivare all’atteso arrivo (a tempo determinato) di Asia Argento in Honduras.

Tra gli eventi della serata, è spiccato anche il televoto vinto dalla coppia di Accopiados formata da Alessandro Cecchi Paone e compagno Simone Antolini che hanno decisamente battuto al televoto la “nemica” Nathaly Caldonazzo. A proposito della coppia Cecchi Paone/Antolini, c’è un mistero che riguarda Simone e, in particolare, una persona che lui ha spesso nominato in queste settimane: Melissa.

Da quanto raccontato dal naufrago proprio ieri sera su domanda diretta della Blasi, Melissa è “Una bambina che è parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro.”

Simone Antonioli si commuove all’Isola dei Famosi 2023

“Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’Isola: la sua voce in un bel messaggino”, ha continuato commosso Antolini in puntata, “Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto”. Le parola di Antolini non hanno fatto altro che infittire il mistero riguardante la piccola Melissa, alla quale fin da subito il concorrente è apparso particolarmente legato avendogli dedicato anche la vittoria della prova leader da lui vinta nella prima puntata del reality.

“Voglio dedicare il trionfo a questa piccina” aveva ammesso il neo leader in quell’occasione ” Lei è una bambina a cui voglio molto bene e che vuole molto bene a me, quindi dedico tutto questi a lei: la penso tanto”

E mentre in quel delle Honduras Simone si dice non ancora pronto a svelare chi sia la piccola, in Italia diversi rumors sembrano aver trovato risposta a tale quesito: Melissa sarebbe la figlia di Antolini.

Svelato il mistero dell’Isola 2020: Simone Antolini ha una figlia

Mentre Simone Antolini si gode (seppur tra alti e bassi) la sua Isola insieme al compagno Cecchi Paone, sulla terra ferma e a migliaia di chilometri di distanza vengono fuori diverse verità sul passato del ragazzo.

Secondo quanto si legge sul settimanale Nuovo, infatti, circa 4 anni fa Simone avrebbe avuto una relazione con una donna dal quale sarebbe nata una bambina di nome Melissa. Sarebbe questo il motivo per cui il naufrago, occhi lucidi, nomina sempre la piccola: si tratta di sua figlia.

Ovviamente certezze in merito a questo rumor (che sa anche un po’ di scoop) ancora non ce ne sono ma effettivamente, date le parole usate dal naufrago nel descrivere il rapporto con la misteriosa Melissa, tutto tornerebbe: chi se non una figlia potrebbe alimentare così tanta mancanza e tante emozioni?