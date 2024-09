Brad Pitt coinvolto in una truffa da 325mila euro

Alcuni truffatori si sono spacciati per Brad Pitt per estorcere denaro a due fan convinte di avere una relazione con l'attore

In un mondo in cui internet e l’intelligenza artificiale la fanno da padrona, è sempre più frequente incappare in truffe che, purtroppo, oltre a ledere le vittime mettono in mezzo anche persone completamente estranee ai fatti. È quello che è successo a Brad Pitt: l’attore di Hollywood è stato coinvolto in una truffa da alcune persone che si sono spacciate per lui con l’obiettivo di estorcere denaro.

Brad Pitt coinvolto in una truffa

Che molto spesso i fan siano pronti a fare qualunque cosa per i propri idoli non è una novità ma, purtroppo, alcune volte la troppa fiducia sfocia in qualcosa di spiacevole. Ne è un esempio quello che è successo in Spagna: cinque persone sono state arrestate per aver fatto credere a due donne di essere Brad Pitt, uno degli attori più amati del mondo, con l’intento di estorcere dei soldi.

Una truffa ben architettata, avvenuta su internet all’interno di una pagina frequentata dai fan di Brad Pitt. I truffatori sono entrati in contatto con due ammiratrici che, convinte di star parlando con l’attore di Hollywood, hanno pensato di vivere una relazione sentimentale con lui, arrivando a versargli ingenti somme di denaro.

Convinte di aiutarlo a sostenere le spese per alcuni progetti, le due donne hanno versato al truffatore rispettivamente 175mila euro e 150mila euro, per un totale di ben 325mila euro.

“I cybercriminali hanno studiato le relazioni virtuali delle vittime, hanno stilato un profilo psicologico, hanno capito di avere a che fare con due persone vulnerabili, con carenze affettive e in stato di depressione. Hanno usato app di messaggistica e email per tenere i contatti con le donne, convinte di scambiare messaggi WhatsApp con il vero Brad Pitt, che aveva prospettato una relazione romantica e un futuro insieme” hanno spiegato gli inquirenti.

Una situazione spiacevole e in cui, ovviamente, Brad Pitt e totalmente estraneo. Nel frattempo, la polizia dopo l’arresto ha sequestrato una serie di cellulari, bancomat, pc e un diario in cui sarebbero state appuntate alcune frasi utili ad ingannare le vittime. Fortunatamente, durante le indagini sono stati recuperati 85mila euro del totale perso dalle due donne.

Brad Pitt felice con Ines de Ramon

Che Brad Pitt sia uno dei sogni romantici più ambiti non è una novità. L’attore che, è stato considerato il più sexy del mondo, è stato spesso il l’uomo più ambito ma, ora, pare essere davvero felice con la sua Ines de Ramon.

I due, partiti con un flirt, sono ormai una coppia più che assodata. Dopo aver passato una bellissima estate insieme, Brad Pitt e Ines de Ramon si sono fatti vedere al Festival del cinema di Venezia innamoratissimi, insieme a George Clooney e sua moglie Amal.

Fonte: IPA

Ines, a febbraio 2024, si è trasferita con l’attore a Los Angeles, consolidando ancora di più una storia che va avanti da tempo, dimostrando che tra i due le cose procedono per il meglio. Una relazione che sembra ridare serenità a Brad dopo il brusco divorzio da Angelina Jolie, ma che, purtroppo, non lo esonera dall’essere coinvolto in truffe romantiche.