Fonte: IPA Carlo Conti

Il 18 ottobre 2024, torna su Rai 1 alle 21,25 l’attesissimo appuntamento con Tale e Quale Show, il popolare varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con gli 11 artisti in gara pronti a calarsi nei panni di celebri cantanti, sfidandosi a colpi di interpretazioni vocali e trasformazioni fisiche impeccabili. Dallo studio televisivo Fabrizio Frizzi di Roma, i concorrenti saranno chiamati a superare nuove prove, dando vita a performance che promettono di lasciare il pubblico senza fiato.

Tale e Quale Show, le anticipazioni del 18 ottobre

Attualmente, in cima alla classifica provvisoria troviamo Verdiana Zangaro, che la scorsa settimana ha conquistato la vetta grazie a una straordinaria interpretazione di Antonella Ruggiero, convincendo pubblico e giuria con la sua precisione vocale e presenza scenica. A seguire, al secondo e terzo posto, ci sono rispettivamente Feisal Bonciani e Kelly Joyce, due concorrenti che hanno dimostrato grande talento e versatilità nelle scorse puntate. Tuttavia, la classifica è ancora apertissima, con molti punti ancora in palio, e qualsiasi cambiamento potrebbe stravolgere le posizioni. Il livello di competizione è altissimo, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Nel corso della puntata del 18 ottobre, il pubblico potrà assistere a una serie di trasformazioni davvero interessanti e impegnative. Simone Annicchiarico, noto conduttore e attore, vestirà i panni di Tony Renis, cercando di catturare l’eleganza e il carisma del celebre crooner italiano. Massimo Bagnato, comico apprezzato per la sua ironia e comicità surreale, affronterà la sfida di impersonare Geolier, giovane rapper napoletano dalla forte personalità e stile unico. Sarà interessante vedere come Bagnato riuscirà a fondere la sua vena umoristica con la grinta necessaria per interpretare un artista del genere.

Tra i concorrenti più attesi, Thomas Bocchimpani, conosciuto semplicemente come Thomas, dovrà confrontarsi con una delle popstar internazionali più amate, Justin Timberlake. Feisal Bonciani, già secondo in classifica, si rimetterà alla prova con un altro artista di fama mondiale: Pharrell Williams. Dopo le sue precedenti esibizioni, ci si aspetta molto da lui. Kelly Joyce, che ha dimostrato grande versatilità nelle scorse settimane, si trasformerà invece in Stromae, artista belga noto per il suo stile eclettico e i suoi testi profondi.

Le altre esibizioni

Il palco di Tale e Quale Show vedrà anche Justine Mattera, showgirl e attrice di origine americana, che interpreterà Heather Parisi, una delle icone della televisione italiana degli anni ’80. Giulia Penna, giovane cantante e influencer, dovrà calarsi nei panni di Elisa, una delle voci più intense e riconoscibili del panorama musicale italiano. La sfida non sarà semplice, considerando la complessità vocale e interpretativa del repertorio di Elisa.

Roberto Ciufoli, attore e comico versatile, cercherà di stupire il pubblico con la sua versione di Achille Lauro, personaggio che ha fatto della sua immagine eccentrica e delle sue provocazioni un vero marchio di fabbrica. Amelia Villano, attrice e cantante, dovrà invece affrontare l’interpretazione di Giusy Ferreri, mentre Verdiana, al momento leader della classifica, tenterà di mantenere il suo primato vestendo i panni della diva pop Mariah Carey. Infine, Carmen Di Pietro, volto noto della televisione italiana, porterà sul palco la sua versione di Alan Sorrenti, cercando di far rivivere l’energia degli anni ’70.

Le performance saranno come sempre accompagnate dalla musica dal vivo, diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, e ogni trasformazione sarà curata nei minimi dettagli da un team di esperti, tra cui costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi. A supportare gli artisti nel loro percorso ci saranno anche i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre all’actor coach Emanuela Aureli.

A giudicare le esibizioni ci sarà la consueta giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Come di consueto, un quarto giudice si aggiungerà al trio: questa settimana sarà Gabriele Cirilli, di ritorno sul palco di Tale e Quale Show in una veste del tutto inedita. Il pubblico da casa avrà inoltre la possibilità di esprimere le proprie preferenze votando tramite Facebook e X (ex Twitter), con la possibilità di assegnare punti bonus ai tre concorrenti più apprezzati della serata.

La competizione si fa sempre più serrata, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Tale e Quale Show è pronto a regalare un’altra serata di spettacolo e divertimento, con l’hashtag #taleequaleshow pronto a scatenare il dibattito sui social.