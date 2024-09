Fonte: IPA Carlo Conti

Dopo il grande successo della prima puntata, con un eccellente risultato di ascolti che ha raggiunto quasi il 20% di share, venerdì 27 settembre alle 21.25 su Rai1 torna l’attesissimo appuntamento con Tale e Quale Show. Il celebre programma condotto da Carlo Conti, giunto alla quattordicesima edizione, vede nuovamente gli 11 protagonisti impegnati in spettacolari trasformazioni, pronti a calarsi nei panni di celebri star della musica nazionale e internazionale.

Tale e Quale show, anticipazioni del 27 settembre: le imitazioni

Dopo aver impressionato il pubblico con la loro abilità nella prima serata, gli artisti si preparano ad affrontare una nuova sfida, cercando di eguagliare, o addirittura superare, le esibizioni già applaudite. Diretti dal maestro Pinuccio Pirazzoli, che accompagna musicalmente le performance, i concorrenti devono ancora mettersi alla prova con nuove e inedite imitazioni. Tra le performance più attese della serata, spicca l’omaggio di Simone Annicchiarico a Franco Califano, uno degli artisti più amati e iconici della musica italiana. Sarà interessante vedere come Annicchiarico saprà ricreare la particolare intensità emotiva e la voce calda e profonda del “Califfo”.

Massimo Bagnato, invece, porta sul palco il ricordo di Lando Fiorini, celebre cantante romano e simbolo della tradizione musicale capitolina. Il pubblico attende con curiosità questa esibizione, che promette di trasmettere tutta la veracità e la simpatia di Fiorini. Per gli amanti delle nuove leve della musica, Thomas propone un tributo a Tananai, giovane e promettente cantautore italiano, noto per il suo stile irriverente e accattivante. Sarà un’esibizione che potrebbe far avvicinare anche i più giovani al programma, grazie al suo sound contemporaneo e fresco.

Tra gli artisti internazionali, il talentuoso Feysal Bonciani tenterà di replicare il successo della prima puntata con una nuova Prince, una delle icone indiscusse della musica pop e funk. Dopo l’ottima performance d’apertura in Bruno Mars, Bonciani proverà a confermarsi, rendendo ancora una volta omaggio al genio e alla complessità vocale e artistica del genio di Minneapolis.

Le altre imitazioni

Non mancano poi altre star di grande calibro come Kelly Joyce, che si trasforma in Shirley Bassey, famosa per la sua potente voce e le interpretazioni indimenticabili delle colonne sonore dei film di James Bond. Justine Mattera veste i panni di Sylvie Vartan, icona della musica francese e regina della scena yéyé degli anni ’60, mentre Giulia Penna si cimenta nell’imitazione di Taylor Swift, una delle più amate e seguite popstar mondiali del momento.

A completare il ricco cast, vi è Amelia Villano, che interpreta la popolare cantante italiana Annalisa, e Verdiana, che si trasforma in Céline Dion, una delle voci più potenti e riconoscibili della musica internazionale. Entrambe le artiste promettono di offrire esibizioni cariche di emozione e tecnica vocale. Il momento più frizzante della serata sarà sicuramente il duetto tra Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro, che si esibiranno sulle note di Sesso e Samba, la hit dell’estate 2024 di Tony Effe e Gaia. Il brano, che ha conquistato le classifiche italiane, porterà sul palco un’atmosfera divertente e scanzonata, in perfetta sintonia con lo spirito giocoso del programma.

A rendere ancora più avvincente la serata è la presenza della giuria, composta dai giudici fissi Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, personalità che con la loro esperienza e ironia sapranno commentare con brio le esibizioni. In questa puntata, inoltre, ci sarà anche un quarto giurato a sorpresa, il cui nome non è ancora stato rivelato, ma che promette di portare ulteriore divertimento e imprevedibilità.

Il coinvolgimento del pubblico a casa sarà come sempre fondamentale. Gli spettatori potranno esprimere le loro preferenze attraverso i social network Facebook e X, votando le esibizioni che ritengono più convincenti. Le tre performance più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, influendo così sul risultato finale.

La squadra di Tale e Quale show

Dietro le quinte di Tale e Quale Show c’è un grande lavoro di squadra. Costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi collaborano per tutta la settimana per garantire che ogni artista possa trasformarsi completamente nel personaggio che deve interpretare. Fondamentale anche il supporto dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli, che seguono i concorrenti nella preparazione tecnica e interpretativa.

Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, si conferma un appuntamento imperdibile del palinsesto televisivo autunnale, continuando a entusiasmare il pubblico di ogni età. Anche questa settimana, Tale e Quale Show promette di regalare momenti indimenticabili, tra musica, risate e trasformazioni sorprendenti.