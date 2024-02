Come customizzare le scarpe: i trucchi per personalizzarle

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Le sneaker sono comodissime e super versatili: tra le scarpe, sono quelle che meglio si adattano a qualsiasi tipo di look, che sia prettamente sportivo o un pochino più elegante. Nei negozi e online se ne trovano infiniti modelli, e scegliere quello perfetto sembra a volte impossibile. Perché non creare allora delle scarpe personalizzate? Potrete avere un paio di sneaker assolutamente originali e inimitabili, che faranno l’invidia dei vostri amici. Customizzarle è più facile di quanto non possa sembrare a prima vista: scopriamo come fare.

Come scegliere le sneaker

Se avete deciso di regalarvi un paio di scarpe personalizzate, probabilmente avrete già sbirciato sul web per farvi venire qualche idea. Online si trovano tantissimi siti che permettono di customizzare le proprie sneaker in maniera facile e veloce, ma naturalmente questo servizio ha un costo. E poi dov’è la soddisfazione di fare tutto con le proprie mani? Insomma, non c’è davvero motivo per non provare a realizzare delle sneaker personalizzate con qualche trucchetto fai da te: sarete sicuri che nessuno ne avrà mai un paio uguali.

Innanzitutto, dovrete partire dalla scelta delle scarpe. L’ideale, se siete alle prime armi, sarebbe provare su un paio di vecchie sneaker che avete già in casa e che magari non usate più, perché troppo vecchie o semplicemente perché passate di moda. Potreste non solo esercitarvi a prendere mano con le tecniche di customizzazione, ma addirittura scoprire che quelle scarpe ormai da buttare sono diventate così belle da volerle indossare ancora. Un ottimo trucchetto, dunque, per risparmiare su un paio di sneaker nuove e per fare del bene anche all’ambiente.

Se invece dovete acquistare delle scarpe e volete personalizzarle, meglio optare per un modello neutro senza alcuna decorazione, e possibilmente scegliendo un colore chiaro. Il bianco – in tutte le sue sfumature, come il panna e il latte – così come il beige si prestano molto bene a far risaltare le vostre customizzazioni. Molto più che altri colori, anche se potete sempre azzardare con qualcosa di particolare. Ad esempio, potete scegliere un bel rosa da personalizzare con dettagli bianchi e neri, oppure un paio di scarpe scure dove liberare la fantasia con i glitter.

Personalizzare le scarpe: i materiali

Dopo aver scelto le scarpe da personalizzare, dovrete acquistare il materiale adatto per le vostre decorazioni. Non c’è una regola, l’unico limite è la fantasia: sicuramente avrete bisogno di pennarelli adatti a scrivere sui tessuti, che vi torneranno utili soprattutto se avete intenzione di realizzare scritte o disegni a mano libera. Assicuratevi che i colori siano resistenti all’acqua, altrimenti alla prima pioggia vi troverete con delle scarpe completamente stinte. Se poi volete proprio esagerare, potete aggiungere numerose altre decorazioni: pon pon, borchie, brillantini, inserti di pizzo, lacci colorati… Munitevi di tutto ciò che vi ispira e di una pistola per colla a caldo, quindi iniziate a dare sfogo alla vostra creatività.

Come customizzare le scarpe

Ora che avete tutto il materiale occorrente per personalizzare le vostre scarpe, iniziate facendo… pulizia! Soprattutto se le sneaker sono vecchie, è importante preparare la base per accogliere le vostre decorazioni. Armatevi dunque di spugnetta e preparate una pasta a base di acqua e bicarbonato di sodio: strofinate bene tutta la superficie delle scarpe, concentrandovi nei punti in cui sono maggiormente sporche, quindi rimuovete il composto con un panno morbido pulito, imbevuto leggermente in acqua calda. Noterete subito la differenza e avrete delle sneaker immacolate, dove potrete finalmente sentirvi liberi di lasciare spazio alla fantasia.

A questo punto, togliete i lacci delle scarpe e iniziate a decorare. Potete davvero spaziare tra un’infinità di possibilità: siete alla ricerca di qualche idea? Potete scrivere il vostro nome o il soprannome, la strofa di una canzone che vi è rimasta nel cuore o una frase per voi importante. Oppure potete creare un motivo geometrico particolare, delle lettere effetto graffiti o un disegno a mano libera. Dai cuori ai fiori, passando per gli smile o delle bellissime saette zigzaganti sulle vostre scarpe: un pizzico di creatività è tutto ciò di cui avrete bisogno. E se non siete molto bravi nel disegno, potete anche aiutarvi con degli stencil per non rischiare di commettere errori.

Una volta realizzata la parte più difficile, potete divertirvi colorando i disegni e le scritte sulle scarpe. Anche in questo caso, non abbiate paura di osare: l’obiettivo, d’altra parte, è quello di avere un paio di sneaker davvero originali e che nessuno potrà mai imitarvi. Potete anche aggiungere un tocco di glitter, per rendere le scarpe ancora più speciali e brillanti. Potete infine concludere con delle decorazioni: cristalli colorati, piccole borchie o fiocchetti sono in grado di trasformare anche le calzature più anonime in qualcosa di sorprendente. Utilizzate la colla a caldo per attaccare queste decorazioni, aspettando che siano ben asciutte prima di proseguire.

L’ultimo tocco consiste nel rimettere i lacci al loro posto. E se voleste decorare anche loro? Potete semplicemente colorarli, scegliendo una delle sfumature utilizzate sulle scarpe, oppure acquistare dei lacci già decorati, sia a tinta unita che in simpatiche fantasie, da sostituire a quelli classici bianchi. Potete anche comprare dei lace tips particolari, ovvero la parte finale dei lacci che serve ad impedire che questi ultimi si sfilaccino. L’effetto finale è senza dubbio stupefacente: tutti si gireranno a guardarvi. Non vi resta che indossare le vostre nuove scarpe e, se la fantasia non vi manca, iniziare a pensare al prossimo paio da personalizzare.