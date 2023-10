Skechers, le sneakers che piacciono alle star. Copia il look con questi modelli

Fonte: IPA/GettyImages Look da copiare con le Skechers

Comodissime e coloratissime, sono le sneakers americane che dal 1992 calzano i piedi di uomini donne e bambini di tutto il mondo. Nota per le sue sneakers casual e sportive, Skechers è stata fondata nel 1992 da Robert Greenberg a Manhattan Beach, in California. Il brand è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi marchi di calzature sportive e casual al mondo, comprendendo scarpe da ginnastica, scarpe da corsa, scarpe da passeggio, sandali, stivali, pantofole e altro ancora.

Ciò che caratterizza queste scarpe è il design comodo ed ergonomico grazie ad un’intersuola morbida Air Cooled Memory: la suola esterna brevettata ammortizza la passeggiata, la corsa e l’attività fisica in generale, rendendo ogni sneakers morbida e comoda. La sua versatilità la rende la scarpa perfetta per una vasta gamma di clienti, dagli atleti e agli appassionati di fitness a coloro che cercano calzature comode e quotidiane.

Skechers è anche nota per essere amata e sponsorizzata da molte celebrities, come la nota campagna pubblicitaria del 2012 che ha coinvolto la Famiglia Kardashian.

Fonte: GettyImages

Oggi l’azienda produce un’ampia gamma di scarpe ed è la seconda venditrice di sneakers negli Stati Uniti dopo Nike!

Vediamo alcuni look super cool dove le celeb hanno scelto Skechers per i loro piedi.

Copia il look di Rebecca Kunikowski

Fonte: GettyImages

Offerta Skechers Bobs Squad Tough Talk

L’attrice e modella tedesca Rebecca Kunikowski, famosa per aver preso parte al film di animazione Maleficent 2 – Signora del male (2019) e I have to go, sceglie Skechers modello Bobs Squad Tough Talk da abbinare ad un completo dal blazer oversize molto scollato color acquamarina. Calzata comoda che svecchia tutto il look e lo rende portabile anche per il giorno. Occhiali da sole scuri e sei pronta ad affrontare gli impegni della giornata!

Copia il look di Kelly Brook

Fonte: IPA/Amazon

Offerta Skechers Skechers modello Summits Leopard Spot

Appena uscita dalla palestra o pronta per svolgere qualche commissione al volo, con le Skechers modello Summits Leopard Spot anche la bella Kelly Brook, modella, attrice e conduttrice televisiva britannica, non ne può fare a meno. Lei le abbina ad un leggings e una felpa colorata per un look comodo e senza impegno.

Copia il look di Palina Kozyrava

Fonte: GettyImages/Amazon

Offerta Skechers Skechers modello Night Shades

Pink alert, questa non è un’esercitazione! Palina Kozyrava, fashion blogger tedesca, non sbaglia un colpo quando si tratta di look cool ma pratici e divertenti. Il modello Night Shades si distingue per la gamma di colori sgargianti e la suola alta per amortizzare al meglio la schiena e le ginocchia ( e regalare qualche centimetro in più!): la Kozyrava sceglie un total pink, una divertente borsa pelosa e occhiali da sole tono su tono. Un look tutto da copiare.

Copia il look di Meg Ryan

Fonte: IPA/ Amazon

Offerta Skechers Skechers modello Gowalk Joy

L’attrice statunitense non ha bisogno di presentazioni: classe 1961 e classe da vendere, anche per le sue commissioni in città sceglie un look casual e facilmente replicabile. Canotta bianca, gonna sotto al ginocchio asimmetrica e Skechers modello Gowalk Joy. La particolarità di non avere i lacci le rendono più eleganti e sobrie rispetto agli altri modelli, senza rinunciare alla suola ergonomica che accompagna il piede nei movimenti.

