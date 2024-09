ASMR e sessualità: come sfruttare suoni e sussurri per accendere il desiderio

Fonte: iStock ASMR e gli stimoli uditivi che provocano piacere e benessere

Una voce che sussurra, delle unghie che picchiano su una superficie, un oggetto che sinuosamente si muove su una superficie: gli stimoli uditivi dell’ASMR possono essere rilassanti oppure possono regalare sensazioni piacevoli, formicolii che dalla nuca arrivano lungo tutto il corpo.

Prima di addentrarci nel mondo ASMR, spiegando cos’è e quali sono gli stimoli che innescano sensazioni piacevoli, è necessario fare una precisazione: l’ASMR è una sensazione calmante e rilassante che avviene tramite le stimolazioni uditive (e a volte anche visive) di suoni che vengono fatti con la bocca, le mani e gli oggetti. Non necessariamente questi suoni portano a un orgasmo cerebrale, a un piacere sessuale o ad aspetti legati alla sessualità; tuttavia, alcuni audio e alcune stimolazioni possono portare a suscitare stimoli sessuali e di piacere. In questo caso, parliamo di sottogeneri dell’ASMR. Ma vogliamo addentrarci in questo mondo e scoprire di più riguardo questo fenomeno?

Cos’è l’ASMR

ASMR significa “autonomous sensory meridian response“, letteralmente risposta sensoriale meridiana autonoma, e cosa significa davvero? Possiamo dire che l’ASMR è un metodo per stimolare una sensazione piacevole che si percepisce in tutto il corpo tramite l’ascolto di un suono. Può essere percepito a livello fisico come un formicolio, un brivido, in varie parti del corpo: nuca, collo, schiena, braccia o gambe. A scatenare questa scarica elettrica contribuiscono vari aspetti come l’ascolto di suoni e stimoli cerebrali (pensieri che possono scaturire dall’ascolto di determinati suoni). Questo fenomeno si è diffuso soprattutto negli ultimi decenni, grazie all’uso di YouTube e dei social, dove il suono sussurrato e delicato e le immagini, quasi ipnotiche e ripetitive, creano video di minuti (a volte ore) di totale distacco dalla realtà.

Al momento non ci sono studi scientifici sui benefici dell’ASMR, tuttavia, questi audio vengono presi in considerazione come forme di “auto-aiuto” per rilassarsi e calmarsi, soprattutto in caso di insonnia e stress.

E, allora, cosa centra la sessualità? Possiamo immaginare un universo, chiamato ASMR, dove al suo interno ci sono più pianeti: quello dell’ASMR classico è composto da suoni che, generalmente, evocano sensazioni di relax, un altro con suoni che provocano eccitazione (non di natura sessuale), poi troviamo un altro pianeta, in cui i suoni (e gli stimoli visuali) possono suscitare brividi di piacere ed eccitazione (questa volta, sì, sessuale) e poi un altro mondo, in cui ci sono degli espliciti riferimenti sessuali, che strizzano molto l’occhio agli audio erotici.

Perché ascoltare l’ASMR

Nonostante non ci siano studi scientifici a riguardo, per alcune persone questa tipologia di audio aiuta molto a rilassarsi e a tranquillizzare stati emotivi forti. Infatti, l’ASMR viene usato spesso per:

Alleviare lo stress : può aiutare a rilassarsi e a ridurre altre sintomatologie legate allo stress, quali mal di testa o dolori muscolari

: può aiutare a rilassarsi e a ridurre altre sintomatologie legate allo stress, quali mal di testa o dolori muscolari Ridurre l’ansia : riducendo la frequenza cardiaca, aiuta ad alleviare gli stati di ansia e inquietudine

: riducendo la frequenza cardiaca, aiuta ad alleviare gli stati di ansia e inquietudine Conciliare il sonno in caso di insonnia : molte persone utilizzano l’ASMR per favorire il prendere sonno; per questo, spesso viene ascoltato prima di dormire

: molte persone utilizzano l’ASMR per favorire il prendere sonno; per questo, spesso viene ascoltato prima di dormire Migliorare l’umore: grazie alla calma che trasmette, tendenzialmente si è più tranquilli e, quindi, più inclini al buon umore

Gli stimoli fisici (e non solo) che si provano con l’ASMR

Ci sono delle sensazioni comuni che si provano ascoltando gli audio e guardando i video ASMR, ovvero sensazioni di formicolio sul cuoio capelluto, che si diffonde in altre parti del corpo, come una scarica elettrica. Questa sensazione può portare a un totale rilassamento oppure a uno stato di eccitazione. Probabilmente, questo tipo di stimolo uditivo e/o visivo va a toccare i neurotrasmettitori, con un rilascio di endorfine e serotonina, in grado di coinvolgere aspetti sensoriali ed emotivi della persona che li ascolta. Tuttavia, non per tutti l’ASMR “funziona”: alcune persone si rilassano, ad altre si attiva uno stato di eccitazione, altre ancora non provano assolutamente niente, mentre ad alcune reca una sensazione di fastidio.

Gli stimoli di calma e di benessere possono essere generati da più tipologie di suoni. Tra i metodi più comuni troviamo:

Whispering : sussurri e parole bisbigliate molto vicino al microfono

: sussurri e parole bisbigliate molto vicino al microfono Tapping : picchiettare ripetutamente le dite su una superficie

: picchiettare ripetutamente le dite su una superficie Mouth sounds : fare dei suoni con la bocca, tramite labbra e lingua

: fare dei suoni con la bocca, tramite labbra e lingua Scratching: movimenti ripetitivi, ma delicati, graffiando un oggetto o una superficie. Spesso, per questo metodo, vengono usate le unghie

Quando l’orgasmo è cerebrale

Ormai è prassi comune abbinare l’ASMR all’orgasmo cerebrale. Questo avviene perché quando si ascolta un audio ASMR spesso si prova sensazione di piacere fisico molto intense, senza che tali sensazioni coinvolgano vista o tatto. Brividi, scariche elettriche, calore che invade il corpo: sono tutte sensazioni che lasciano uno stato di torpore e un benessere quasi inspiegabile. Un raggiungimento del piacere quasi spirituale, tantrico. Da qui, poi, potrebbe aprirsi un dibattito enorme sul tormentone ASMR, diventato di moda da qualche anno online. E, quindi, la domanda è lecita: questo fantomatico orgasmo cerebrale esiste davvero o è una moda? Noi non ci sbilanciamo nella risposta, ma provare ad ascoltare audio ASMR non costa niente: e se poi provi piacere, molto meglio per te!

Come l’ASMR può essere usato in intimità

Respiri e parole sussurrate, suoni di olio da massaggi sul corpo nudo o di baci: l’ASMR può essere utilizzato anche per scaldare l’atmosfera in intimità con il proprio partner. Ciò avviene perché, essendo suoni lievi e leggeri, implica lo stare vicini per ascoltare e vivere questa esperienza, creando una connessione molto intensa.

All’inizio di questo articolo abbiamo parlato dei vari pianeti dell’universo ASMR e abbiamo visto che c’è un sottogruppo in cui il classico audio/video ASMR si trasforma in qualcosa di erotico. Sono i cosiddetti “sexy ASMR”, una categoria che regala a chi ascolta non solo audio più espliciti, ma anche video ammiccanti, che possono generare stati di eccitazione e piacere. E se quest’atmosfera ti piace, potrai provare anche a “salire di livello” con gli audio erotici. Questi sono dei veri e propri audio di persone che hanno rapporti sessuali in cui si sentono i gemiti, ma anche i suoni dei corpi; oppure, si può scegliere di ascoltare dei veri e propri racconti sensuali. Forse ti starai chiedendo perché ascoltare tutto questo e la risposta è semplice: il piacere sessuale ha tante direzioni e in questo modo puoi creare un’atmosfera “caliente” per eccitarsi, da soli o insieme al partner.

Un fenomeno molto ampio, quindi, quello dell’ASMR, che va ben oltre un semplice strumento di rilassamento, bensì si colloca come ibrido per calmare ansie e insonnia e per regalare momenti di benessere e piacere, migliorando la qualità della vita quotidiana. In un mondo sempre più frenetico, la possibilità di connettersi con sensazioni così intime e personali offre un rifugio prezioso per chi cerca momenti di pace e serenità.