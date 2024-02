Fonte: IPS Gigi D'Agostino a Sanremo 2024 dopo la malattia

Gigi D’Agostino si prepara a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo. Per il celebre DJ torinese è un evento importante e sotto molti punti di vista: la sua prima volta all’Ariston e in televisione, ma anche la prima apparizione pubblica dopo la malattia che per oltre un anno lo ha costretto a mettere in standby il suo lavoro, rinunciando ai concerti. Proprio della malattia preferisce non parlare, ma è consapevole di aver superato qualcosa di grande. E adesso, finalmente, ha ripreso in mano la sua vita..

Gigi D’Agostino, la sua prima volta a Sanremo

Come lui stesso ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera, non saprebbe raccontare nei dettagli come sia avvenuta la proposta di prender parte al Festival di Sanremo 2024. Per noi l’annuncio è arrivato direttamente dalla voce del direttore artistico e conduttore Amadeus, lieto di ospitarlo sul palco galleggiante della Costa Smeralda. Per lui, che vive in modo piuttosto isolato, “in un universo parallelo”, come lo ha definito, la notizia è arrivata in modo altrettanto inaspettato e l’ha accolta con estremo piacere.

“Non era calcolato. Ho avuto qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale. Quindi c’è stato un buco di alcuni mesi e poi, essendoci questa bella proposta, ho deciso di accettare. Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla“, ha raccontato nell’intervista.

“Questa proposta mi ha spronato e sarà importante sotto tutti i punti di vista. C’è la nave che è un simbolo pazzesco per me: sono da sempre affascinato dall’idea del navigare dentro la musica e ne ho fatto la mia divisa. E poi c’è il ritrovare il pubblico”, lo stesso che non ha smesso per un momento di donargli supporto e sostegno nel momento più complicato della sua vita.

Come sta Gigi d’Agostino dopo la malattia

Gigi D’Agostino è stato a lungo in silenzio a proposito della sua improvvisa assenza dai palcoscenici in cui si è sempre esibito, poi ha deciso di spiegare quanto accaduto, ma sempre senza scendere troppo nei dettagli. Ha parlato di un “grave male” che lo ha colpito “in modo aggressivo”, che lo ha costretto ad affrontare una lunga lotta dalla quale è uscito vincitore.

Preferisce non parlarne adesso che si è lasciato finalmente tutto alle spalle, ma non dimentica: “L’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione – ha spiegato -. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato ‘aggredito’ da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico“.

E alla domanda sulle sue attuali condizioni non ha lasciato adito ad alcun dubbio: “Sì, sto bene. Certo ho vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare. Ma mi concentro su come mi sento ora, ad un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello continua a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai provare di nuovo, un loop in cui non voglio più entrare. Comunque sto bene, vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima“.