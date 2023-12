Gigi D’Agostino rompe il silenzio dopo un anno: come sta il Dj

Fonte: IPA Gigi D'Agostino

Gigi D’Agostino rompe il silenzio. A sorpresa, dopo un anno di assenza dai social, pubblica una foto sul suo account Instagram. Ad accompagnarlo una semplice parola: “Buonasera…”. Ai fan basta questo: il dj è stato subito inondato di like e commenti di chi gli manda un pensiero, un augurio, e chi invece chiede novità sulla sua salute a due anni dal doloroso annuncio in cui aveva reso pubblico di soffrire di una malattia (senza chiarirne la natura). L’ultimo post risaliva al 24 novembre 2022. Tra i commenti quello di Dj Ralf: “Come andiamo Gigi?”. A questo, a sorpresa Gigi D’Agostino risponde: “Va molto meglio…grazie”.

Gigi D’Agostino, la foto su Instagram

Gigi D’Agostino è tornato? Lo speriamo. Vorrebbe dire che la malattia che lo ha colpito circa due anni fa gli lascia un po’ di respiro e forze. Gigi D’Agostino, dopo oltre un anno di silenzio, pubblica sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero: serio, con un cappello, la camicia a righe e la barbetta incolta. Una foto, accompagnata da un’unica parola “Buonasera…”. In pochissimo tempo fa il pieno di like e commenti di fan e amici preoccupati per le sue condizioni di salute. Il motivo è semplice. Nel 2021 aveva annunciato di lottare contro un “grave male”, come lui stesso lo aveva chiamato quando decise di renderlo pubblico.

Certo un ritorno inaspettato, ma graditissimo. Soprattutto per i cuori di quanti si augurano che l’artista torinese torni a farci ballare sulle note dei suoi pezzi più amati (indimenticabile L’amour toujours).

Come sta Gigi D’Agostino