Gigi D’Agostino a Verissimo sulla malattia: “La paura non va mai via”

Fonte: IPA Gigi D'Agostino a Verissimo

Gigi D’Agostino, il “Capitano” della dance italiana, ha attraversato un periodo molto difficile a causa di quello che lui stesso ha definito un “grave male” che lo ha “colpito in modo aggressivo”. Vederlo esibirsi in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo è stata una immensa gioia per i fan, profondamente preoccupati per la sua lunga assenza dalle scene. Adesso a distanza di mesi Gigi Dag è pronto a rilasciare la sua prima intervista nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin.

Gigi D’Agostino per la prima volta a Verissimo

Un’intervista esclusiva a Verissimo, la prima che il “Capitano” rilascia in televisione dopo un lungo periodo di assenza a causa di una malattia della quale non ha mai rivelato i dettagli. Nel 2021 un grave problema di salute ha costretto Gigi D’Agostino ad allontanarsi dalla musica, il suo più grande amore. Lui che per tanti anni ha fatto ballare intere generazioni a suon di grandi successi rimasti indelebili nel cuore dei suoi fan.

“Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita”, ha detto ai microfoni di Silvia Toffanin che gli ha chiesto se abbia ancora paura, nonostante ormai tutto questo sia soltanto un lontano ricordo. “Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo”.

Gigi D’Agostino e il periodo segnato dalla malattia

Non c’è stato tempo né modo di avvisare i fan quando ha scoperto di avere un brutto male. Gigi D’Agostino nel 2021 è letteralmente sparito dalle scene, così come dai social, generando parecchia preoccupazione nel pubblico che lo segue da anni con tanto affetto. Soltanto a distanza di anni il DJ e produttore musicale aveva raccontato per la prima volta su Instagram il suo lungo calvario. Soltanto nel momento in cui tutto era ormai alle spalle.

“L’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male – aveva spiegato in una precedente intervista al Corriere della Sera -. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato ‘aggredito’ da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. (…) Ho vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare. Ma mi concentro su come mi sento ora, a un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello continua a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai provare di nuovo, un loop in cui non voglio più entrare. Comunque sto bene, vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima“.

Finalmente a giugno il ritorno in consolle a Milano, qualcosa di emozionante, un sogno che si realizza: “Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica“, ha detto a Verissimo nell’appuntamento in onda sabato 25 maggio 2024 su Canale 5.