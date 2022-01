Gigi D’Agostino, la malattia e il coraggio di mostrarsi: una lezione di forza

Gigi D’Agostino, celebre dj e producer, aveva annunciato solo qualche mese fa di essere gravemente malato e ora torna a mostrarsi sui suoi canali social, con uno scatto che racconta meglio di tante parole le sue condizioni. Il dj torinese, che ha compiuto 55 anni, ha fatto ballare intere generazioni di tutto il mondo con hit entrate nella storia della musica come L’amour toujors, Bla Bla Bla, The Riddle e In my mind. Tuttora i suoi brani sono colonna sonora dei nostalgici cresciuti tra gli anni ’90 e il Duemila.

L’annuncio della malattia

Era stato lo stesso D’Agostino a raccontare ai suoi fan della malattia. Il dj, alla fine del 2021, aveva scritto un messaggio sui social in cui spiegava il perché della sua repentina sparizione dalle scene.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza e mi scaldano il cuore. Tanto Amore… Gigi”.

Queste le parole, piene di dolore e preoccupazione, che Gigi D’Agostino aveva utilizzato per raccontarsi, quando aveva deciso di condividere la sua malattia. Già nel 2017, il dj aveva annullato due date del suo tour per sottoporsi a una “terapia di alcuni giorni”.

Gigi D’Agostino, la foto in casa con il deambulatore

Ha scelto di mostrarsi sui social, con una foto che lo ritrae in casa, mentre cammina con un deambulatore. È con questa modalità, il celebre dj, noto per aver accompagnato la giovinezza di molti con la sua musica dance, ha deciso di aggiornare i milioni di fan sulle sue condizioni di salute. Uno scatto intimo, doloroso, ma anche pieno di coraggio e dignità.

La foto pubblicata da Gigi D’Agostino è stata accompagnata da parole intense, scritte dal musicista, che hanno spiegato l’immagine e, insieme al dolore, hanno trasmesso la sua gratitudine per le tante persone che sui social hanno espresso interesse per le condizioni di salute del dj.

“Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore, Gigi”.

“Gigi Dag”, all’anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, ha da poco compiuto 55 anni è infatti nato a Torino il 17 dicembre 1967. Il producer non ha mai raccontato nel dettaglio cos’è che lo sta affliggendo, ma parlando delle sue condizioni di salute si è limitato a spiegare che il male che lo affligge si è presentato in maniera piuttosto aggressiva.

Sono stati centinaia i messaggi di affetto che sui social si sono susseguiti sotto alle parole di D’Agostino, da parte di colleghi e fan che hanno inondato il suo profilo di speranza e coraggio. Lo stesso sentimento che il producer ha dimostrato, mostrandosi in una foto intima e dolente, ma reale come non se ne vedono spesso su Instagram.