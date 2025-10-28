Barbara D’Urso a Fabrizio Corona: “Il veto su di me esiste. Un giorno ti chiamerò a testimoniare”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Sì, Mediaset aveva posto un veto in Rai su Barbara D’Urso. O almeno è quello che ha assicurato la conduttrice napoletana, confermando così una voce che gira ormai da due anni. A farla emergere Fabrizio Corona che, con la solita spregiudicatezza che lo contraddistingue, ha deciso di pubblicare sul web una telefonata privata tra lui e la concorrente di Ballando con le Stelle.

Consapevole o meno di essere registrata, pratica a cui Corona ha abituato da tempo tutti i suoi interlocutori, la conduttrice napoletana ha attaccato apertamente il Biscione e l’editore Pier Silvio Berlusconi: “Quella roba lì, quella del veto, è vera. La roba del veto in Rai”, ha dichiarato la 68enne.

La telefonata di Barbara D’Urso a Fabrizio Corona

Nella nuova puntata di Falsissimo, il suo programma su Youtube, Fabrizio Corona ha pubblicato una telefonata privata con Barbara D’Urso, registrata pochi giorni dopo l’annuncio della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Nel lungo audio, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 si è lasciata andare a confessioni e riflessioni amare sulla fine del suo rapporto con Mediaset, dove ha lavorato per oltre 35 anni.

La D’Urso ha parlato apertamente del suo addio al Biscione e delle accuse ricevute di aver reso i suoi programmi troppo trash. La conduttrice si è difesa sostenendo che ogni decisione editoriale era condivisa con i vertici dell’azienda: “Pier Silvio Berlusconi dice che io prendevo scelte e chiamavo gli ospiti sbagliati, io? Un giorno stai tranquillo che ti chiamerò a testimoniare”, ha detto riferendosi all’ex re dei paparazzi.

Durante la chiamata, la D’Urso ha poi confermato l’esistenza del presunto veto imposto da Mediaset che le avrebbe impedito di lavorare in Rai per ben due anni.

“Quella roba lì, quella del veto, è vera. La roba del veto in Rai”, ha dichiarato Carmelita che, con Corona, ha voluto ricordare anche la prima puntata di Live-Non è la D’Urso.

Un programma che la D’Urso, a quanto pare, non voleva fare: “Mi hanno pregato in ginocchio”. Mentre Fabrizio ha aggiunto che sarebbe stato Pier Silvio e altri dirigenti Mediaset a chiedergli di prendere parte alla prima puntata sebbene le sue condizioni di salute non fossero le migliori.

“Dicono: ‘D’Urso faceva il trash perché c’era Corona che urlava’, ma chi è che ti aveva chiesto di venire? Loro”, ha fatto notare Barbarella.

Corona stesso le ha dato prontamente ragione: “La colpa non fu tua, Barbara, ma di chi mi chiamò per fare ascolti anche se non stavo bene”.

Barbara D’Urso e la frecciata di Corona a Maria De Filippi

Barbara D’Urso ha inoltre confessato di non avere più rapporti con i colleghi Mediaset, fatta eccezione per pochi nomi: “È stato carino solo Gerry Scotti, che si è esposto pubblicamente, e Paola Perego. Per il resto, nessuno ha avuto il coraggio di difendermi e dire la verità”.

Fabrizio Corona ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Maria De Filippi: “Allora i suoi programmi non sono trash?”. Una provocazione alla quale Barbara ha preferito non rispondere.

Nonostante l’appello finale della D’Urso — “Giurami che non pubblicherai niente” —, Fabrizio Corona ha deciso di rendere pubblica la conversazione, mantenendo la sua linea provocatoria.

Così, il caso D’Urso-Berlusconi torna a far discutere e promette di riaccendere le tensioni tra la conduttrice e Mediaset.