Nuove rivelazioni sull’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset. A farle è, ancora una volta, Fabrizio Corona, deciso più che mai a portare avanti la sua guerra contro l’azienda fondata da Silvio Berlusconi. Neppure le denunce hanno fermato l’ex re dei paparazzi, che ora ha parlato di un intreccio alquanto spinoso tra la conduttrice napoletana, Maria De Filippi e Marina Berlusconi.

Perché Barbara D’Urso è stata licenziata da Mediaset, parla Corona

In Falsissimo, il programma presente sul suo canale Youtube, Fabrizio Corona ha svelato presunti retroscena sulla brusca uscita di Barbara D’Urso da Mediaset.

Secondo la versione fornita dall’ex marito di Nina Moric, dietro questo licenziamento ci sarebbe la mano di Maria De Filippi, che avrebbe un certo ascendente su Pier Silvio Berlusconi.

Negli ultimi anni di Carmelita a Mediaset ci sarebbero state diverse frizioni con la vedova di Maurizio Costanzo. “Tra Maria De Filippi e Barbara c’erano stati problemi dietro le quinte. Maria De Filippi c’entra con il suo licenziamento: le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata”, ha spiegato Corona.

Aggiungendo che la D’Urso avrebbe fatto firmare agli ospiti dei suoi programmi “liberatorie con penali altissime per far sì che non si parlasse di Maria De Filippi“.

Questa ricostruzione è stata supportata dalla testimonianza di un’ex opinionista di Mediaset, intervenuta a Falsissimo telefonicamente: “Firmavamo un documento in cui assicuravamo che non avremmo mai parlato dei programmi di De Filippi e dei personaggi dei suoi show, da lì sono nati i suoi problemi”.

Ha poi ammesso: “Credo che ci siano stati dei grossi problemi dietro le quinte. E da lì sono nati tutti i problemi di Barbara“.

Barbara D’Urso e il veto politico in Rai, cosa c’entra Marina Berlusconi

Fabrizio Corona è poi tornato a commentare il presunto veto politico in Rai su Barbara D’Urso. Una questione di cui aveva già parlato con la diretta interessata in una precedente puntata di Falsissimo, con Carmelita che aveva confermato tutto.

“La Rai è lottizzata, dipende da questioni politiche. Marina, essendo capa Forza Italia, chiama e dice che Barbara lì non può lavorare”, ha chiarito Corona.

Supportato anche stavolta dalle parole dell’ex opinionista in chiamata: “Il veto in Rai l’ha messo Marina, lo so per certo da persone mie care che lavorano lì. Nomi apicali della politica, della Rai e di Mediaset hanno cercato di farla ragionare, ma non c’è stato verso. Milly Carlucci è stata l’unica che ha potuto fare qualcosa”.

Il riferimento è ovviamente alla partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, che ha segnato il suo ritorno in tv dopo due lunghi anni di assenza. Archiviata quell’esperienza con Pasquale La Rocca, si vociferava di una nuova conduzione in Rai per la 68enne ma il progetto non si è mai concretizzato.

Al momento nessuno dei protagonisti di questa vicenda ha commentato le parole di Fabrizio Corona. Da Barbara D’Urso a Maria De Filippi, passando per Marina Berlusconi, silenzio assoluto. Per ora.

Tanti follower, dopo la puntata di Falsissimo, sono corsi sul profilo social dell’ex volto Mediaset chiedendo maggiori spiegazioni. “Un giorno racconterò tutto”, ha promesso in passato. E sono in molti ad attendere quel giorno.