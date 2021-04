Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi a rischio squalifica. Federica Panicucci trema

editato in: da

Elisa Isoardi in bikini conquista l’Isola dei Famosi. Ma scoppia il caso lasagna

Elisa Isoardi incanta in bikini a Playa Esperenza dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021 al televoto flash nella puntata di lunedì 6 aprile. La conduttrice per altro è a rischio squalifica ma pare abbia già in mano un contratto con Mediaset per uno spin-off di Mattino 5 che indispettisce Federica Panicucci.

Elisa Isoardi comunque non sembra preoccupata del suo destino all’Isola dei Famosi. E per più di un buon motivo. Innanzitutto, a Playa Esperanza sembra aver trovato nuove alleanze e amicizie con Miryea Stabile e Vera Gemma, le due naufraghe al confino insieme a lei. Con loro si confida sulla spiaggia, condivide noci di cocco, si aiutano a vicenda mentre “scalano” gli scogli e si godono il sole di questo paradiso in Honduras, sfoggiando bikini stratosferici.

Insomma, l’attenzione è tutta per la bella Elisa, soprattutto dopo che il Sun le ha dedicato pagine d’elogio. Ma soprattutto il pubblico è tutto dalla sua parte, come dimostrano i numerosissimi commenti sulla sua pagina Instagram. I follower della Isoardi sono ormai certi: è lei la migliore dell’Isola dei Famosi. “Elisa bellissima e la migliore de l’isola dei famosi forza Elisa sempre”.

E ancora: “Bella Elisa ❤️ devo dire che mi piaci ogni giorno di più lì all’isola… l’hai chiamata isola del riscatto e dei desideri… E chissà nella tua mente che cosa sta passando…quali saranno i suoi pensieri…. Forza Ely credici sempre..ti assicuro che qui siamo in tanti ad amarti💕💋”. “Piccola mia.. Come me l hanno ridotta 💔. Sei sempre la più bella, la migliore di tutti. Non mollare”. E il fatto che la puntata di giovedì 8 aprile non sia andata in onda, ha lasciato tutti un po’ in sospeso: “Quando mi riferiscono che stasera l’Isola non va in onda mi sento di MORIRE,di IMPAZZIRE,Mi RATTRISTO INCREDILMENTE perché Elisa mia dolcissima e ‘ TUTTO”.

Elisa Isoardi si riconferma leader anche a Playa Esperanza, almeno stando a quanto scrivono i suoi fan: “Sei bellissima siete un bel trio, mi è più simpatica anche Vera da quando ci sei tu..”.

Ma se anche la conduttrice dovesse essere squalificata dall’Isola dei Famosi, per aver partecipato al lasagna-gate con la complicità di Angela Melillo, pare non sarà un dramma per lei. Secondo le ultime indiscrezioni circolate da più parti, tra cui il sempre informatissimo Davide Maggio, Elisa Isoardi avrebbe già in tasca un contratto con Mediaset.

Si vocifera che potrebbe sostituire la potente Barbara D’Urso a Domenica Live. Ma non si esclude che alla bella Elisa venga invece affidata la conduzione di uno spin-off di Mattino 5 che andrebbe in onda il weekend. Soluzione che però, stando a quanto riportato da Dagospia, metterebbe in agitazione gli attuali conduttori della trasmissione, Federica Panicucci e Francesco Vecchi.