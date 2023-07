Elisa Isoardi pentita per il selfie con Salvini: “Voglio proteggere la mia vita privata”

È un momento di grande rinascita per Elisa Isoardi: la conduttrice tornerà presto in onda con un nuovo programma, dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo. In occasione del suo ritorno in tv con Linea verde Life, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Libero, mettendo i puntini sulle i riguardo la sua vita sentimentale e alcune scelte del passato.

“Non lo rifarei”: Elisa Isoardi torna a parlare del selfie con Matteo Salvini

Pronta a tornare in onda da settembre al timone di Linea verde Life insieme a Monica Caradonna, Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua vita privata, spiegando di essersi pentita per alcune scelte fatte in passato. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, dove ha raccontato di essere libera da impegni sul piano privato.

Fonte: IPA

Si è tornato a parlare della storia con Matteo Salvini, che ai tempi fu molto chiacchierata: la relazione allora fu ufficializzata con un selfie parecchio “intimo”, pubblicato dalla stessa conduttrice su Instagram e che li ritraeva a letto in un momento di complicità. Neanche a dirlo, lo scatto suscitò parecchi pettegolezzi, tanto che oggi Isoardi si ritiene pentita della condivisione di un momento così personale.

“Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”, ha confessato al giornale. E del resto, la conduttrice ha deciso di tenere lontano la sua vita sentimentale lontana dai riflettori: dopo essere stata paparazzata qualche anno fa in compagnia del suo ex Alessandro Di Paolo, le sue relazioni sono rimaste sconosciute al mondo del gossip.

E alla domanda se ci sia qualcuno di speciale nella sua vita oggi risponde: “Non glielo dico, altrimenti smentirei me stessa“.

L’idea sul matrimonio e i figli

L’obiettivo principale per Elisa è collezionare soddisfazioni nel lavoro, e oggi, dopo un periodo di assenza dalla tv, ha la possibilità di cimentarsi in una nuova sfida. “Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo”.

Ed è proprio su matrimonio e figli che la conduttrice si è lasciata andare a una importante confessione: “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta”.

Non è la prima volta che la conduttrice si espone sul tema della maternità, come aveva dichiarato qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Essere donne non significa fare i figli e avere accanto una persona. L’importante è sentirsi realizzate ed essere serene. Mia madre mi ha sempre detto di dare priorità al lavoro e non al matrimonio”.

E aveva aggiunto avere una persona al proprio fianco non è garanzia di felicità: “Da sola stavo prima e da sola sono ora. Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga. Ma vivo bene anche così”.