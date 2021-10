Elisa Isoardi non si nasconde più: i baci tra gli spalti ad Alessandro Di Paolo

Elisa Isoardi non si preoccupa più di nascondersi: la frequentazione con l'ex compagno sembra farsi giorno dopo giorno più seria, tanto che ormai la conduttrice non ha paura a farsi fotografare mentre bacia Alessandro Di Paolo.

Solo qualche giorno fa i due erano stati paparazzati dal settimanale Oggi in atteggiamenti decisamente intimi durante una partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro. Gli scatti, inequivocabili, mostravano la coppia baciarsi tra gli spalti del campo da calcio.

Una scena che si è ripetuta anche nelle scorse ore, quando la Isoardi è stata nuovamente fotografata in compagnia di Di Paolo.

Elisa Isoardi, gli scatti dei baci

La bella conduttrice, prima di essere paparazzata dai giornali, proprio nella mattinata di ieri aveva pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram, dove si era immortalata in macchina in direzione dello stadio per assistere alla partita dell'Ostiamare.

Elisa ha anche condiviso uno scatto con un'amica, definendola scherzando "capo ultrà". Un particolare che non deve essere sfuggito ai fotografi, che ancora una volta hanno trovato la Isoardi in compagnia dell'imprenditore. Le foto pubblicate su Leggo non lasciano spazio ad alcun dubbio: la coppia infatti si è scambiata teneri baci durante la partita, mostrando grande complicità e intesa.

Ormai il ritorno di fiamma può dirsi ufficiale: questo ritorno all'amore sfocerà in una relazione duratura? Solo il tempo potrà dirlo, ma una cosa è certa: Elisa si è lasciata alle spalle un lungo periodo di riflessione e solitudine in cui ha imparato a riscoprire se stessa e che l'ha portata nuovamente ad aprire il suo cuore.

Elisa Isoardi, i segnali di un ritorno di fiamma

I segnali che una nuova scintilla fosse scoccata di nuovo tra la Isoardi e Alessandro Di Paolo risalgono ormai a qualche settimana fa. Da settimane infatti ha fatto capolino tra le sue dita un prezioso anello, proprio quello donatole dall'imprenditore ai tempi della loro relazione.

Il gioiello aveva fatto pensare a un matrimonio imminente, invece la coppia si era detta frettolosamente addio. "Tra noi è finita perché i tempi non erano maturi, ma Alessandro c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro amico", aveva detto la conduttrice qualche tempo fa. E adesso sembra proprio che ci siano tutte le carte in regola per ricominciare.