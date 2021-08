Elisa Isoardi, la pausa dalla tv e l’amore: “Sono una donna impegnativa”

È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda - ha confessato -. Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare.

Per il momento, il futuro in tv della Isoardi è abbastanza incerto. Prima il distacco dalla Rai, poi le trattative, non andate a buon fine con Mediaset: negli ultimi mesi si sono rincorse tante voci sul ruolo della conduttrice sul piccolo schermo, ma non ci sono ancora certezze. Secondo le voci di corridoio di Nuovo TV, dovremmo poterla vedere condurre un programma su Discovery, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale.

Nel frattempo, com'è giusto che sia, la Isoardi sta godendo della presenza della sua famiglia: la conduttrice infatti è volata in Sardegna per le sue vacanze estive, dove si sta concedendo momenti di leggerezza in compagnia degli affetti più cari.

Per quanto riguarda l'amore, per la bella Elisa non è una priorità: già in passato la conduttrice aveva spiegato di essere in un periodo di rinascita personale e di aver imparato ad apprezzare la solitudine. Concetto che ha ribadito anche a Oggi: