Elisa Isoardi dopo l’Isola: “Aspetto ancora un po’ per fidanzarmi”

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, per Elisa Isoardi sembra essere iniziato un periodo di profonda crescita personale e di rinascita. La conduttrice, che ha lasciato l’Honduras a causa di un infortunio, è tornata a casa con consapevolezze che non aveva mai maturato.

In una diretta su Instagram col magazine Gente, la Isoardi si è confessata sulla sua ultima esperienza televisiva, che l’ha costretta a mettersi alla prova e a uscire dalla sua comfort zone:

Ne abbiamo tante di paure, sono una donna come tante (…): la paura di crescere, di andare avanti. Le paure si combattono dicendo la verità a sé stessi, cercando di affrontare sé stessi. È molto utile cercare di superare i propri limiti e di dare un nome alle cose.

L’esperienza all’Isola dei Famosi le ha permesso di sperimentare e conoscere un lato forte e determinato della sua personalità, come ha raccontato:

Alla fine tutti possono fare delle esperienze positive o negative, l’importante è cercare di uscirne a testa alta anche con gli errori commessi da noi. Viva che siano gli errori! È un passo verso la crescita.

Durante l’intervista Elisa ha raccontato che l’avventura in Honduras le ha permesso anche di ritrovare il rapporto con sua madre Irma e con il fratello Domenico, dal quale la separano 7 anni e una vita trascorsa lontani sin da quando erano bambini.

Impossibile poi non parlare del capitolo Ballando con le Stelle, di cui è stata protagonista dell’ultima edizione. Anche in quell’occasione ha dovuto abbandonare la gara – anche se nelle battute finali – a causa di un infortunio. Quel che certo è che, nonostante gli imprevisti, Elisa ha dimostrato di essere una vera combattente (uscendone da vincitrice) in entrambe le occasioni: “Io mi butto in tutto e per tutto quando sposo un progetto, questi sono i risultati”, ha ammesso sorridendo.

Ovviamente non poteva mancare qualche confessione sulla sua vita sentimentale. La conduttrice ha spiegato che in questo periodo di rinascita sta imparando ad apprezzare la solitudine: