Elisa Isoardi, la vita lontana dalla tv e la rinascita: “Ero spenta e smarrita”

Fonte: IPA Elisa Isoardi, il ritorno in tv e i momenti bui

È innegabile: Elisa Isoardi sta finalmente vivendo un momento d’oro, una vera e propria rinascita che coincide con una nuova e stimolante avventura in Rai. Rivedremo infatti presto la conduttrice al timone di Linea Verde Life, per la precisione dal 16 settembre: in una lunga intervista a Gente ha raccontato la sua grande emozione, senza dimenticare il periodo buio lontano dalla tv.

Elisa Isoardi torna su Rai 1. E ricorda i momenti difficili

Da settembre tornerà in tv e non potrebbe essere più felice ed entusiasta: Elisa Isoardi è pronta per una nuova avventura, quella al timone di Linea verde Life insieme a Monica Caradonna, che partirà il prossimo 16 settembre, nonostante i risultati (non proprio soddisfacenti) di Vorrei dirti, andato in onda la scorsa stagione su Rai 2.

Eppure per lei non è stato facile vivere lontana dal suo mondo, quello del piccolo schermo, un periodo complicato, come lei stessa ha confessato in una lunga intervista a Gente. “Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco ero spenta e smarrita. La fase che sto vivendo oggi è di rinascita, di sguardo nuovo sulla vita, di maggiore consapevolezza, come donna e come professionista. Mi sento più credibile, più forte, più centrata”, ha spiegato.

Oggi è una donna nuova, pronta ad affrontare nuove avventure, come il suo ritorno su Rai 1: “Lo vivo come un ritorno a casa e sono davvero felice! Noi siamo quello che facciamo e, nel giugno 2020, ritrovarmi all’improvviso ferma non mi ha fatto stare bene. Non lo ricordo come un bel periodo“.

Ad aiutarla mamma Irma e la fede, senza dimenticare le esperienze dei talent e dei reality show, come quelle di Ballando con le stelle e dell’Isola dei Famosi: “La felicità pura, però, è stata tornare in Rai e condurre Vorrei dirti che, un’esperienza importantissima, di alto valore”.

Non sono mancate poi delle frecciatine a chi la ritiene una raccomandata: “Sono ritornata in Rai con il governo precedente, che non mi sembrava di destra. Questo significa che chi mi ha voluta ha creduto in me, nel mio impegno e nel lavoro fatto finora. (…) Se un’artista rimane nonostante i cambiamenti è un bel segnale di professionalità”.

La vita sentimentale di Elisa Isoardi

Non poteva mancare un riferimento alla vita sentimentale della conduttrice, che da tempo si professa single: l’ultima relazione pubblica risale al 2018, quando era legata a Matteo Salvini. “Sono profondamente serena da sola – ha ammesso -. Ho tanti amici, amiche, non sono alla ricerca di un compagno a tutti i costi. La mia realizzazione personale non passa attraverso il rapporto di coppia. Quando sei innamorata sogni la famiglia, pensi per due, quando non lo sei più, vai avanti con te stesso. Nella mia vita, in questo momento, al primo posto c’è Elisa“.

E anche la maternità del resto non è una priorità per lei: “Non ritengo che un figlio rappresenti per forza l’esaltazione massima di una donna. Se ci sono le condizioni, se c’è l’amore, la coppia e uno sguardo comune verso il futuro, ben venga, altrimenti va bene lo stesso. Ma mai dire mai, però“. La conduttrice però non rinuncia all’idea del suo uomo ideale, che deve essere “intelligente, buono, risolto, rispettoso dei miei spazi, che fa il tifo per me e non si mette in competizione, apprezzando ciò che ho costruito nei miei 40 anni”.