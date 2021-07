Elisa Isoardi, il retroscena sul ritorno in tv: “Aveva un programma garantito”

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi era dato per certo il ritorno in tv di Elisa Isoardi. Sul futuro della conduttrice sul piccolo schermo nelle ultime settimane circolavano tante voci, ma tutte andavano verso una direzione: Mediaset aveva in serbo un programma per lei .

Si era parlato anche di un programma mattutino sempre sulla stessa rete, uno spin-off di Mattino Cinque destinato al weekend. Stando a quanto riportato da Dagospia la conduttrice avrebbe dovuto prendere il posto di Federica Panicucci, almeno per l'estate. Ma più trascorreva il tempo, più il ruolo di Elisa Isoardi a Mediaset sembrava incerto.

Dopo la partecipazione al reality, la conduttrice del resto aveva lasciato intendere che le sarebbe piaciuto lavorare nell’azienda del Biscione con uno show tutto suo. La presentatrice non aveva svelato nulla, lasciando un alone di mistero: “Lo vedrei con molto piacere – aveva dichiarato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro".

Eppure, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, del nome della conduttrice de La Prova del Cuoco neanche l'ombra: nessun nuovo progetto per lei e nessun annuncio da parte della rete. A infittire ancora di più il mistero ci ha pensato Davide Maggio, che su Instagram ha risposto alle curiosità degli utenti. C'è chi ha chiesto infatti il motivo dell'assenza della Isoardi in questa nuova stagione televisiva.

"Io credo che qualcuno abbia per forza garantito qualcosa per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi ma qualcun altro abbia detto: 'Qui decido io'. Mi spiace molto", ha scritto Maggio nelle storie. Secondo il giornalista quindi dopo l'avventura in Honduras la Isoardi si sarebbe aspettata un programma tutto per lei, ma, come dimostrano i fatti - almeno per il momento - Elisa è rimasta fuori dai giochi. La conduttrice però è riuscita, anche nella sua breve permanenza nel reality, a conquistare tutti: molto probabilmente il suo ritorno in tv è soltanto rimandato.