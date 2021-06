Elisa Isoardi lancia il micro abito trasparente. È mistero sul futuro a Mediaset

editato in: da

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Elisa Isoardi si conferma ancora una volta regina di stile e trasforma il mini dress in tendenza di stagione: deve essere rigorosamente nero e possedere una qualche caratteristica speciale, giocare con le trasparenze o con le asimmetrie.

E quando la gonna non è micro, Elisa Isoardi stupisce con garze di tulle nero scintillante, come è accaduto sul red carpet del XVIII Monte-Carlo Film Festival de la Comédie dove ha tenuto testa alla bellissima Elisabetta Gregoraci e ha fatto impallidire l’eleganza e lo stile della Principessa Charlene di Monaco.

Per non parlare dello splendido mini dress con cui la Isoardi si è presentata come ospite di Lorella Boccia a Venus Club, puntando tutto sulle gambe toniche e lunghissime. E poi c’è il micro abito che ha scelto di indossare per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Awed GUARDA LE FOTO IN BIKINI ALL’ISOLA DEI FAMOSI).

Ancora una volta Elisa si è trovata a sfidare in fatto di look un’altra bellissima, Ilary Blasi, che per il gran finale del reality ha dato il meglio di sé. Ma l’Isoardi non cambia lo stile vincente e sceglie ancora una volta trasparenze, tulle e brillantini. Il risultato è strabiliante e la presentatrice lancia la tendenza del micro abito scintillante che solo lei sa indossare così. In particolare si tratta di un top con maniche lunghe, lingerie a vista, piumini e brillantini e una mini gonna cortissima a piccole balze.

Mini dress nero Puoi acquistare online una versione simile al vestito di Elisa Isoardi

Moltissimi i complimenti dei follower su Instagram, compresa Elisabetta Franchi che le scrive: “Bellissimaaaa❤️❤️❤️😍😍🔥”. E ancora: “L’ isola ti ha reso ancora più bella”. Qualcuno invece la vorrebbe vedere presto di nuovo in tv: “Speriamo col cuore che tu possa tornare prestissimo in tv. Sei una persona meravigliosa e sai fare il tuo lavoro.”

In effetti, da diverse settimane si parla di un contratto che la Isoardi avrebbe firmato con Mediaset. Ma ancora è mistero sulla trasmissione che dovrebbe condurre. Pare che il progetto dello spin-off di Mattino Cinque nel weekend, destinato appunto a Elisa, sia in forse. Di fatto, non ci sono certezze sullo show e il ruolo che la conduttrice dovrebbe avere nella prossima stagione televisiva. Ma ancora c’è tempo.