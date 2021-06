Elisa Isoardi fa impallidire Charlene di Monaco e osa con l’abito trasparente

editato in: da

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Elisa Isoardi conquista il Principato di Monaco con un abito in garza nero, scintillante, e body a vista che mette in ombra la Principessa Charlene e la sua “augusta” nipote Charlotte Casiraghi.

Elisa Isoardi infatti ha lasciato senza fiato sul red carpet del XVIII Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, evento ideato e presieduto da Ezio Greggio. Se a fare da padrona di casa ci ha pensato Elisabetta Gregoraci in uno splendido abito firmato Dolce & Gabbana, l’ex naufraga è stata all’altezza della sfida in fatto di look.

Così, mentre la Gregoraci rassicurava sulle condizioni di salute di Flavio Briatore colto da malore a Baku, dove si trovava per il GP di F1, e Raoul Bova, futuro protagonista dell’ultima stagione di Don Matteo, risplendeva al fianco di Rocio Munoz Morales, a conquistare l’attenzione sul red carpet di Montecarlo ci ha pensato Elisa Isoardi (GUARDA LE FOTO IN BIKINI ALL’ISOLA DEI FAMOSI).

La conduttrice, la cui bellezza è stata celebrata anche dal Sun, si è presentata alla serata di gala con un abito ad alta seduzione che gioca con le trasparenze. Dopo il mini dress indossato a Venus Club, ospite di Lorella Boccia, Elisa stupisce ancora con un look che solo lei può indossare così: corpetto in pizzo con scollatura importante, la gonna è una garza di tulle leggera che incanta con l’effetto vedo-non-vedo, che risalta le gambe toniche e la lingerie nera effetto culotte. Nemmeno la trasgressiva Charlene di Monaco ha osato tanto per una serata di gala.

La Isoardi è semplicemente strepitosa e si prepara alla nuova stagione televisiva in Mediaset. Ancora non è chiaro quale trasmissione è stata assegnata alla conduttrice, anche se le indiscrezioni insistono sullo spin off di Mattino Cinque nel weekend. D’altro canto, voci più recenti parlano anche della conduzione del tg satirico, Striscia la Notizia, soprattutto dopo che Elisa è comparsa al fianco di Ezio Greccio sul palco del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.