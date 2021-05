Barbara D’Urso, “Elisa Isoardi a Pomeriggio Cinque”: è giallo

editato in: da

Elisa Isoardi potrebbe sostituire Barbara D’Urso alla guida di uno dei suoi show più apprezzati. Si infittisce il giallo su Pomeriggio Cinque e sul destino delle due conduttrici, entrambe amatissime dal pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Nuovo Tv, l’ex compagna di Matteo Salvini, reduce dal successo dell’Isola dei Famosi, potrebbe sbarcare al timone di una delle trasmissioni Mediaset più famose.

Si tratta di Pomeriggio Cinque per cui si starebbe pensando a una versione estiva. La Isoardi, archiviata l’esperienza in Rai con la chiusura de La Prova del Cuoco, avrebbe ricevuto una proposta da Mediaset. Per lei si starebbe lavorando a una nuovissima versione del format pomeridiano che potrebbe andare in onda durante l’estate.

Terminata la stagione televisiva, Barbara D’Urso è pronta a salutare i telespettatori. Mentre Domenica Live e Live – Non è la D’Urso torneranno a settembre, Pomeriggio Cinque potrebbe non chiudere, ma continuare a tenere compagnia ai telespettatori nei mesi più caldi. Nelle ultime settimane si era parlato molto del futuro televisivo della D’Urso e della possibile chiusura di Domenica Live, uno dei suoi programmi cult.

A mettere a tacere le indiscrezioni era stata proprio la presentatrice che nel corso di Pomeriggio Cinque aveva festeggiato il nuovo record di ascolti raggiunto con il suo show. “Dove l’ignoranza tace la verità fa rumore e voi ieri avere fatto molto rumore – aveva detto -. Ieri abbiamo fatto il 18% di share, circa 2 milioni di voi hanno guardato Domenica Live, nonostante il sole, nonostante la Formula 1 voi ci siete sempre. Questo per dirvi che Domenica Live è un programma vivo e vegeto, così come lo è Pomeriggio Cinque”.

L’ipotesi dunque è che Elisa Isoardi possa condurre l’edizione estiva del format pomeridiano a partire da giugno, cedendo poi il timone alla D’Urso a partire da settembre. Qualche giorno fa la presentatrice aveva in parte confermato il suo passaggio a Mediaset. “L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo – aveva spiegato -. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.