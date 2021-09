Elisa Isoardi di nuovo innamorata: l’indizio su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Elisa Isoardi ha trovato di nuovo l’amore? Secondo alcune indiscrezioni, la bella conduttrice si sarebbe riavvicinata ad Alessandro Di Paolo, con il quale aveva avuto una breve relazione poco dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini. Alcuni indizi spuntati sui social non fanno che rinfocolare le voci su questo presunto ritorno di fiamma.

“Se rinunci al piacere per paura del dolore, smetterai di provare entrambi e la tua vita saprà sempre di poco” – ha scritto Elisa Isoardi tra le sue storie di Instagram, citando una recente frase di Massimo Gramellini. Queste poche e semplici parole celano una verità incontrovertibile: chiuderci in noi stessi per evitare di soffrire non fa altro che privarci della possibilità di vivere anche i momenti più belli che, inevitabilmente, ci attraverseranno la strada. Ma il messaggio nasconde forse qualcosa di più?

Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di una vera e propria dichiarazione d’intenti. La Isoardi avrebbe dunque deciso di rinunciare ai muri eretti per proteggersi dalle sofferenze e tuffarsi nell’amore, anche a rischio di rimanere delusa. Naturalmente si tratta solo di rumor, ma vanno ad alimentare le indiscrezioni in merito al possibile ritorno di fiamma che Elisa starebbe vivendo con Alessandro Di Paolo.

Di recente, infatti, la conduttrice è stata avvistata proprio in compagnia del suo ex: sulle pagine del settimanale Gente sono state pubblicate delle foto che non sembrano dare adito ad alcun dubbio. I due, in perfetta sintonia, si scambiano sorrisi e sguardi complici mentre si godono una giornata di mare in quel di Fregene. E se tutto ciò non fosse sufficiente per parlare d’amore tra di loro, ecco che sull’anulare della Isoardi è comparso un bellissimo anello.

In realtà, la conduttrice aveva già in passato sfoggiato questo splendido gioiello, ma secondo i ben informati sarebbe stato Alessandro a riconsegnarglielo, ora che si sono riavvicinati. Per il momento, Elisa non ha voluto confermare o smentire le voci, lasciando che queste si stemperino da sole con il trascorrere del tempo. Piuttosto, continua a dar mostra delle sue abilità ai fornelli condividendo su Instagram quella che è la sua grande passione: la cucina.

Mentre attende la sua nuova occasione televisiva, Elisa Isoardi si dedica dunque alla sua vita privata. Che ci sia anche l’amore, tra le sue nuove priorità? Fino a pochi mesi fa si professava single, ma gli ultimi indizi fanno pensare che qualcosa sia cambiato.