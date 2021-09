Elisa Isoardi, l’ipotesi ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo: spunta l’anello

editato in: da

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Pare che si sia riaccesa la scintilla tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo. La conduttrice e l’ex compagno sono stati paparazzati insieme tra sguardi complici, sorrisi e carezze, sdraiati sui lettini di uno stabilimento balneare a Fregene.

A svelare il riavvicinamento tra i due è stato il settimanale Gente, che in un servizio dedicato alla (nuova) coppia ha mostrato delle immagini che lasciano davvero poco spazio ai dubbi. Oltre all’evidente intesa tra Elisa e Alessandro, gli scatti fanno notare un particolare che suggerisce un ritorno di fiamma.

La Isoardi infatti indossa un vistoso anello all’anulare sinistro, proprio lo stesso gioiello che era solita portare ai tempi del loro amore. Dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini, Elisa aveva voltato pagina con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. La loro relazione però non ha avuto il lieto fine che speravano, e da quel momento la conduttrice si è sempre professata single.

Dopo la fine della loro storia i due sono rimasti in buoni rapporti, come ha raccontato più volte Elisa. Adesso però quel legame, che mai si è spezzato negli ultimi anni, sembra essersi trasformati in qualcosa di diverso.

Tutti gli indizi infatti sembrano portare alla rinascita di una passione: secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale, Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo avrebbero mangiato insieme a Fregene. E pare che a tavola, durante il romantico pranzo, lui le abbia consegnato il prezioso anello. Lo smeraldo circondato da brillanti era già stato sfoggiato dall’ex naufraga: la Isoardi lo indossava nel 2020, durante la loro relazione, salvo poi sparire dalla sua mano nel momento della rottura con l’imprenditore.

Dei rumor risalenti ad alcune settimane fa e diffusi da Novella 2000 volevano la conduttrice in vacanza con Carlo Longari, ex marito di Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier. Secondo l’indiscrezione, la Isoardi avrebbe trascorso del tempo a bordo della barca del noto avvocato durante le sue vacanze estive a Mykonos. Probabilmente tra i due c’è solo una bella amicizia, dato il riavvicinamento con Alessandro Di Paolo.

Di recente, in un’intervista al settimanale Oggi, Elisa aveva rivelato: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta”. E pare che adesso il suo cuore sia aperto ad accogliere di nuovo l’amore.