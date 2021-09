Elisa Isoardi, vacanze a Mykonos in dolce compagnia: l’indiscrezione

editato in: da

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

È in dolce compagnia che Elisa Isoardi, secondo le indiscrezioni, avrebbe trascorso le sue vacanze estive. Si vocifera infatti che, nelle scorse settimane, abbia passato del tempo assieme ad un noto avvocato, la cui identità è particolarmente famosa perché ha già avuto diverse frequentazioni nel mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di Carlo Longari, ex marito di Elisabetta Ferracini (la figlia di Mara Venier). I due sono stati legati per molti anni e sono diventati genitori di Giulio, nato nel 2002. Poco dopo, la loro storia d’amore è naufragata. In seguito, Carlo ha avuto una relazione con la giornalista Simona Branchetti: tutto sembrava andare a gonfie vele, tanto che si parlava già di nozze, ma qualcosa è andato storto. A quanto pare, poco prima dell’inizio della pandemia si sarebbe verificata una rottura insanabile. E ora, di nuovo single, il noto avvocato romano potrebbe aver ritrovato l’amore.

A lanciare l’indiscrezione è Novella 2000, che ha avvistato Longari in compagnia di Elisa Isoardi. Secondo i rumor, lei avrebbe trascorso del tempo a bordo della barca di Carlo, durante le sue vacanze estive a Mykonos. La loro è solo un’amicizia, o c’è sotto qualcosa di più? Al momento, su una loro presunta relazione non ci sono certezze. La conduttrice, che sulla sua vita privata è sempre stata piuttosto riservata, non ha ancora rotto il silenzio sulla questione, preferendo forse lasciare che le voci si spengano da sole.

La Isoardi è ormai single da diverso tempo: dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini, ha voltato pagina cercando l’amore accanto all’imprenditore Alessandro Di Paolo. Tuttavia, la loro relazione non ha avuto un lieto fine, e da quel momento la conduttrice non si è più mostrata in pubblico in dolce compagnia. Anche le indiscrezioni sul presunto flirt tra lei e Raimondo Todaro, che tanto avevano fatto sognare il pubblico durante la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, si sono stemperate con il tempo.

Elisa non ha ancora trovato l’uomo della sua vita, o almeno così lei stessa ha rivelato di recente, in un’intervista al settimanale Oggi: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà sarò pronta”. E, forse, l’amore ha appena bussato alla sua porta.