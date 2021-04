Isola dei Famosi, Elisa Isoardi al top tra bikini e costumi. Ma infrange le regole

editato in: da

Elisa Isoardi in bikini conquista l’Isola dei Famosi. Ma scoppia il caso lasagna

Elisa Isoardi eliminata dall’Isola dei Famosi è finita a Playa Esperanza dove delizia il pubblico sfoggiando costumi interi e bikini mozzafiato. La presentatrice, nonostante sia stata cacciata dal televoto flash, resta sempre leader del reality, complice non solo la sua forte tempra ma anche il suo enorme fascino che si sta rivelando in tutte le sue sfaccettature.

Dopo il primo bikini che ha lasciato tutti senza fiato, Elisa Isoardi ci riprova in quell’angolo di paradiso dell’Honduras, a Playa Esperanza, indossando nuovamente il classico due pezzi nero. La bella conduttrice posa da sirenetta sulla spiaggia e ancora una volta è irresistibile.

Ma in questa atmosfera idilliaca, vissuta insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile con le quali ha stretto nuove alleanze anche per ragioni di sopravvivenza dato che le naufraghe devono farcela solo con le loro forze, si insinua l’ombra del dubbio sulla Isoardi.

Pare infatti che Elisa non si sia attenuta perfettamente al regolamento dell’Isola dei Famosi, che per altro non va in onda giovedì 8 aprile. Dunque, dovremo aspettare fino a lunedì 12 per sapere quale sarà il destino della Isoardi e con il suo quello di Angela Melillo.

Sembra infatti che Angela Melillo ed Elisa Isoardi siano complici nel “caso lasagna”. Nella puntata del 5 aprile i naufraghi si sono sfidati nella prova ricompensa dove in palio c’erano le lasagne. La Melillo faceva parte della squadra vincente e dunque si è mangiato il suo premio, ma ha chiesto se poteva darne una parte ai perdenti, affamati e rimasti a bocca asciutta. Ilary Blasi e l’inviato Massimiliano Rosolino sono stati chiari nel ribadire che era severamente vietato, anzi: “Se lo fate, sono previste delle punizioni”.

Ma stando a indiscrezioni riportate da più parti, da Il Tempo a Il Giornale, approfittando di un attimo di distrazione di Rosolino, Angela avrebbe sganciato un pezzo di lasagna a Elisa che naturalmente se l’è mangiato. Per il momento la produzione non ha fatto comunicazioni ufficiali sull’accaduto, ma è probabile che Ilary Blasi ne discuterà lunedì 12 aprile.

Nel frattempo Elisa Isoardi si gode il suo soggiorno a Playa Esperanza con le sue nuove amiche e conquista il pubblico con bikini strepitosi, confermando il giudizio del Sun, per niente preoccupata, almeno in apparenza, di un’eventuale squalifica.