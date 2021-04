Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini per la prima volta: bellissima

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi in bikini

Elisa Isoardi gioca la carta del bikini all’Isola dei Famosi e lascia semplicemente senza fiato. La presentatrice è sempre più protagonista del reality condotta da Ilary Blasi, che va in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Elisa Isoardi è indubbiamente la vera rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ha saputo mettersi in gioco con la giusta grinta e la giusta spensieratezza, senza capricci o crolli emotivi eclatanti. Certo le lacrime non sono mancate, la bella conduttrice si è commossa quando ha trovato collegata in studio la mamma a cui ha chiesto perdono per averla allontanata.

Ma Elisa si è fatta notare per altro. Per la sua intraprendenza, per la sua forza e per la sua bellezza naturale che ha perfino attratto l’attenzione del Sun, uno dei giornali più letti d’Oltremanica, che l’ha definita “splendida in bikini”.

E ora la Isoardi il bikini finalmente l’ha indossato a Playa Reunion in quell’angolo di paradiso in Honduras. Un modello semplice, il più classico dei classici: bikini nero a triangolo e le sta d’incanto.

Accanto a lei sul bagnasciuga in posa da sirenetta c’è Angella Melillo anche lei in bikini arancione. Le due donne sorridono, si confidano, si rilassano sotto il sole.

La Melillo per altro è la prima leader conclamata dell’Isola dopo aver superato “la prova del fuoco”, ma il carisma della Isoardi non ha paragone, soprattutto dopo la prova bikini superata a pieni voti.

Il pubblico tifa per lei e sul suo profilo Instagram fioccano i complimenti. Una delle ultime foto in costume è diventata virale in men che non si dica diventando un’icona della bellezza naturale.

Qualcuno le scrive perfino un lunghissimo elogio, incoraggiandola a continuare così: “Cara Elisa, sei un fiore bellissimo e raro, il cui profumo invade tutti coloro che gli si avvicinano… Non permettere mai più a nessuno di macchiarti, o peggio calpestarti…Devi essere fiera di come sei… Gli errori fanno parte della vita.. Chi non ne fa? L’ importante è saperli riconoscere e avere l’ umiltà di chiedere scusa, proprio come hai fatto tu… Meriti cura, immenso amore e rispetto e, sono sicura che i tuoi cari faranno scudo intorno a te per proteggerti e ricambiare il tuo affetto… Le tue radici solide e preziose sono la vera identità da cui ripartire… Prosegui convinta la tua avventura sull’ Isola… Ti sta facendo bene, ti sta ripulendo da tante scorie… Nel salutarti, ti abbraccio sinceramente e d’ora in poi desidero vederti più serena… FORZA ELISA! Continua a pregare e non perdere la speranza!.. Brava Signora Irma!…❤️”.