Isola dei Famosi 2021, le pagelle del 5 aprile

Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi in bikini

Eliminazioni a sorpresa e scontri, la puntata del 5 aprile dell’Isola dei Famosi 2021 è stata piuttosto movimentata e con tanti momenti clou. Dall’addio di Daniela Martani alla vittoria al televoto di Andrea Cerioli contro Elisa Isoardi, non sono mancati colpi di scena, ma anche polemiche.

Scopriamo le nostre pagelle e i momenti clou:

TOMMASO ZORZI – Il vincitore del GF Vip si è calato alla perfezione nei panni dell’opinionista ed è lui ad animare la puntata, punzecchiando Elisa Isoardi, uno fra i personaggi più chiacchierati del reality. Lo scontro è nato dopo che, nel corso della diretta, Gilles Rocca e la Isoardi hanno placato gli animi, nonostante poco prima ci fosse stata una lite. Un atteggiamento che non è piaciuto a Zorzi: “Ragazzi, posso dirvi una cosa? Basta con questo buonismo, ci ha rotto le pa**e, se dovete dirvi delle cose ditevele – ha detto ai naufraghi -. Non è possibile, anche per il rispetto del pubblico che vi vede, siete noiosi”. Immediata la replica di Elisa che ha risposto: “Tommaso, lo facevi anche tu al GF”. Parole che non sono piaciute a Tommaso: “No guarda, tanto è vero che l’ho vinto”, ha concluso dopo un battibecco piuttosto acceso. E su Twitter, Stefania Orland ha difeso l’amico: “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro #Gfvip”, ha scritto. Pungente e pronto ad arrivare dritto al punto: Tommaso Zorzi è l’opinionista perfetto e ci piace sempre di più. VOTO: 8.

ILARY BLASI – Di certo la conduttrice non le manda a dire e sgrida i naufraghi dell’Isola dei Famosi, accusati di essere pigri e noiosi. In effetti in Honduras i concorrenti sembrano poco disposti a darsi da fare e impegnati più a schivare polemiche che a sopravvivere. “Nella storia dell’Isola mi dicono siate il gruppo di naufraghi più pigri e scarsi – ha detto la Blasi senza mezzi termini -. Vi abbiamo dato una lenza, non avete mai pescato, vi abbiamo dato anche una rete: che fate, ci giocate a pallavolo?”. Diretta e schietta, come non amarla? VOTO: 9.

DANIELA MARTANI – Dopo le lamentele sul trattamento ricevuto dai naufraghi, la concorrente più discussa dell’Isola dei Famosi abbandona il gioco senza lottare. La Martani, finita a Playa Esperanza, ha deciso di lasciare il reality senza mettersi ulteriormente in gioco. “Sono molto stanca – ha confidato a Ilary Blasi -, ti dico la verità che l’Isola mi ha dato tutto quello che poteva darmi e non me la sento”. Da un personaggio così combattivo ci aspettavamo qualcosa di più. VOTO: 4.

ISOLDE KOSTNER e BEATRICE MARCHETTI – Puntiamo tutto sulle due nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi che si sono già mostrate agguerrite e pronte a giocarsi il tutto per tutto. Porteranno in Honduras nuove dinamiche, risvegliando i naufraghi dal torpore come spera Ilary Blasi? Vedremo! Per ora le premesse sono ottime. VOTO: 7.