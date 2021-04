Elisa Isoardi eliminata dall’Isola: nuove alleanze a Playa Esperanza

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi tra nuove alleanze, tute e costumi

Elisa Isoardi è stata eliminata a sorpresa dall’Isola dei Famosi 2021 con il televoto flash. La presentatrice è ora confinata a Playa Esperanza, l’ultima spiaggia appunto prima di dire addio definitivamente al reality.

Per sapere cosa accadrà di Elisa Isoardi, bisognerà aspettare lunedì 12 aprile. Infatti, la puntata di giovedì 8 non andrà in onda. Certo, l’eliminazione della bella Elisa ha lasciato tutti esterrefatti, dato che fin dall’inizio dell’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da Ilary Blasi, si era dimostrata la vera leader morale dei naufraghi. E poi persino il Sun si era accorto di lei, dedicandole pagine di elogio per i suoi costumi, senza contare il bikini stratosferico che ha lasciato tutti senza fiato.

Ma questo è, la Isoardi è finita a Playa Esperanza. Qualcuno ha notato per altro che il risultato del televoto potrebbe essere stato compromesso da una certa confusione, infatti prima si trattava di decidere chi si voleva eliminare e poi chi si voleva salvare. A complicare la situazione anche un problema tecnico. E questo potrebbe in parte giustificare l’eliminazione di Elisa.

Comunque, quello che è certo è che la Isoardi non ha intenzione di mollare. E a Playa Esperanza dove ha accettato di andare, mostra la grinta di sempre e se la cava alla grande, insieme alle sue compagne, Miryea Stabile e Vera Gemma.

Insieme le tre naufraghe stringono nuove alleanze. Lavorano insieme per sopravvivere esclusivamente con le loro forze, condividono sulla spiaggia le noci di cocco, si confidano, raccontandosi le strategie che si nascondono dietro gli avvenimenti accaduti all’Isola, aggiornando le compagne sulle dinamiche di gruppo.

Elisa Isoardi è piena di energie e non dispera. Anzi non perde nemmeno il sorriso, godendosi i momenti in spiaggia come se fosse in vacanza con le amiche. Si permette perfino di indossare magliettona grigia e pantaloni della tuta senza scalfire il suo fascino. Anche se quando si mostra nuovamente in costume, nuovamente incanta tutti.

Come finirà per la Isoardi all’Isola nessuno ancora lo può sapere, ma questo è sicuro un momento d’oro per la presentatrice. Al punto che si vocifera possa sostituire niente meno che Barbara D’Urso alla conduzione di Domenica – Live.