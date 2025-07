Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chloé fashion show spring/summer 2025

Colorate o trasparenti, leggere e anche un po’ retrò, con l’avvento dell’estate le jelly shoes sono tornate a fare tendenza, a passo felpato e con tutta la loro controversa estetica vedo-non vedo. E se riesce difficile inquadrarle nell’ottica di calzature protagoniste di stagione, data anche la loro abitudine a passare inosservate – almeno a primo acchito – sottovalutarle sarebbe un grosso errore. Uno enorme, parola di trendsetter.

Jelly shoes, tutte le vogliono ma nessuno le vede: le scarpe trasparenti fanno tendenza nell’estate 2025

Abbandonate per decenni, e qualcuno direbbe per fortuna, in fondo al cassetto destinato ai cari – e un po’ meno – ricordi d’infanzia, quando le si indossava in spiaggia o per scorrazzare all’aria aperta, davvero nessuno si sarebbe aspettato per loro una così gloriosa sorte: le cosiddette jelly shoes sono tornate a trionfare ai giorni nostri guarnite di una nuova allure fashion, del tutto inedita, vittime delle geniali menti che rendono i grandi designer d’alta moda ciò che sono.

In veste di impalpabili ballerine, dall’aura fatata o ad effetto rete, come sandali da pescatore, infradito oppure ancora mules e ciabattine, queste si sono (intra)viste sfilare in pedana reinterpretate dai più influenti brand del lusso secondo i codici della più estrema modernità.

A rilanciarle per prime in chiave sofisticata sono state le gemelle Olsen, da sempre risapute amanti della moda essenziale, con The Row sotto forma di sandali minimalisti dalle tonalità neutre, iniziando così l’elevazione di un accessorio pop e nostalgico a simbolo di incompresa eleganza.

A convincere davvero, ponendole tra le scarpe più in dell’estate 2025, è stata però Chloé che ha reso le proprie infradito con tacco kitten una vera ossessione su TikTok in seguito al fashion show dedicato alla moda della calda stagione in corso: declinate in tonalità zuccherine quali il rosa confetto, l’azzurro cielo e il caramello, queste hanno in men che non si dica conquistato il cuore della Gen Z approdando di lì a poco nel panorama streetwear.

Dal polo estremamente opposto ma sulla stessa pedana sono poi arrivate versioni jelly delle zeppe, come ultima evoluzione del pezzo cult recentemente tornato ad essere molto amato dalle fashioniste: lassù le modelle proseguivano a passo spedito su vertiginosi sandali traslucidi e personalizzati, rievocando il passato alla prima occhiata.

Insomma, la visione comune è chiara, anzi, trasparente: fondere la nostalgia anni Novanta con lo stile prettamente contemporaneo, dando vita ad un nuovo, indiscusso must. Perché no, le jelly shoes non sono affatto una novità assoluta.

Chi è cresciuto tra fine anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta ricorderà nitidamente i famigerati sandali granchio che, realizzati in PVC coloratissimo e dotati di chiusura a fibbia, robusti, impermeabili ma soprattutto lavabili erano impiegati dai bambini come calzatura da mare: è forse proprio per questo che gli stessi (o quasi) sono stati oggi riscoperti con cotanto entusiasmo, sull’onda della malinconia che sempre fa da sfondo alla memoria.

D’altronde tanto comode non sono, e belle nemmeno dal momento in cui, trasparenti, mettono in mostra l’intero piede mentre si contorce ad ogni passo costretto in una posizione innaturale.

Jelly Shoes alla moda, tutti i (fantasiosi) modelli da provare nell’estate 2025

I nuovi modelli sono sorti per stupire: quasi dimenticata la vecchia scarpetta da scoglio, le jelly shoes non sono qui oggi soltanto come pezzo imprescindibile del look da spiaggia ma, specie se in versione traforata e dunque più traspirante, soprattutto per avviare ogni più incallito fashion victim verso la città.

Un brand italiano che ha fortemente contribuito nel mantenere vivo l’amore per queste iconiche calzature è Melissa, nato in Brasile ma molto amato in Italia e nel mondo per le sue scarpe profumate, sostenibili e colorate realizzate in Melflex, un materiale plastico e riciclabile: molte sono state le collaborazioni accumulate negli anni con grandi nomi della moda, quali Vivienne Westwood e Jean Paul Gaultier, ed è anche grazie a queste che oggi continua a cavalcare l’onda del revival in atto con le sue semi-inedite proposte perfette per l’estate.

A riportare in superficie i “granchietti” nella SS25 in una declinazione fedelissima a quella originale è stata anche Bottega Veneta, che li ha rilanciati nella variante platform in deliziose tonalità sorbetto. Non è necessario, però, spendere cifre da capogiro per accaparrarsene un paio altrettanto sfizioso: purtroppo o per fortuna il mercato ne è letteralmente invaso, resta solo da far fronte all’imbarazzo della scelta.

Jimmy Choo, dalla sua, non ha potuto che sferrare la controproposta alla sua maniera attraverso eleganti ballerine gioiello traforate, da indossare dal mattino alla sera senza eccessivi sforzi.

Molte sono poi le evoluzioni arricchite con tacco, kitten e portabile o audace a spillo, come visto in passerella da Amina Muaddi e Fiorucci: anche in questo caso c’è stato il pronto intervento del fast fashion, al servizio degli appassionati del settore con le proprie silhouette haute couture inspired alla portata di tutti.

Il fascino peculiare dei sandali jelly risiede anche sicuramente nella loro versatilità: molto apprezzate sono non a caso le versioni flat e casual, da indossare tutti i giorni, così come quelle più raffinate sullo stampo delle indimenticabili infradito con tacco basso di Chloé, proposte per la stagione nei colori pastello tanto in voga.

Per ogni calzatura rasoterra a spopolare vi è un plateau o, in questo caso specifico, una zeppa pronta a controbattere: sull’impronta – e letteralmente – di quella inviata in pedana dalla celebre casa di moda francese, con dorso trasparente colorato e retro scuro, colmo di scritte e disegni stilizzati, se ne trovano in vetrina di particolarissime e finemente decorate a contrasto con la struttura della scarpa.

Non mancano, per l’appunto, nemmeno jelly shoes dall’apparenza preziosa: se in alcuni casi è il rialzo a mostrare punti luce di varia sorta, spesso si vedono applicazioni gioiello e fibbie arricchirne il design.

Altre volte, ancora, è lo stesso PVC – perfetta miscela di poliammide e plexiglass alla completa mercé dei designer – a mostrare in sé una generosa spolverata di glitter come cristallizzati, per sempre fissi nella gabbia e nel tacco. Insomma, forse queste ambigue scarpe trasparenti non si vedono, ma ci sono senz’altro e non sembrano avere intenzione alcuna di eclissarsi.